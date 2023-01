La Juventus offre Dusan Vlahovic au PSG, la presse italienne annonce la fin de carrière de Zlatan Ibrahimovic

Bellingham et Vlahovic au centre du mercato

Ce qui fait aussi les gros titres en Angleterre, c’est l’avenir de Jude Bellingham. Comme l’écrit le Daily Star ce matin, l’Anglais est sur le point de rejeter une offre de prolongation du Borussia Dortmund. Ce choix va provoquer «une bataille» entre cinq clubs estime le canard : Liverpool, Manchester City, le Real Madrid, Manchester United et même Chelsea. Pour l’instant, ce serait les Reds en pole position pour le journal anglais. Et pour être bien complet sur l’actu mercato, la très mauvaise dynamique de la Juventus pousserait Dusan Vlahovic à quitter le club turinois. Les dirigeants de la Juve comprennent la position du joueur et sont prêts à le laisser partir d’après 90 min. Par contre, il veulent au moins récupérer le montant qu’ils ont payé pour recruter le serbe l’année dernière s’ils veulent conclure un accord. La Juve a dépensé 70 millions d’euros plus 10 de bonus pour l’arracher à la Fiorentina. Manchester United, Chelsea, Arsenal, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont été informés par la Juve de la disponibilité de Vlahovic.

Zlatan tire sa révérence

Pour Gazzetta Dello Sport, on va bientôt connaître la fin de carrière de Zlatan Ibrahimovic. «À la fin du championnat, ce sera l’adieu» titre le média. Les journalistes italiens font l’éloge du buteur et de tout ce qu’il a apporté à l’AC Milan, surtout la saison dernière avec le titre de champion. L’été dernier, il a signé un nouveau contrat d’un an, il ne devrait pas réitérer ce choix cette année. Il n’a pas joué en tant que titulaire depuis plus d’un an et il ne s’est toujours pas remis de sa blessure au genou gauche. Il devrait quitter le club milanais cet été et mettre fin à sa carrière, à 41 ans. En revanche, il ne devrait pas quitter Milan, la ville. Le géant suédois va continuer à développer des projets en Italie, comme des salles de Padel.

La Coupe du Monde a éreinté Lloris

Ces derniers temps, les journalistes et les critiques britanniques ne sont pas tendres avec Hugo Lloris, auteur de trop nombreuses «boulettes» avec Tottenham. Certains ont parlé de «gardien surcoté» et «peu fiable». Et bien le Français leur a répondu comme on peut le lire dans le Daily Mirror. Interrogé en conférence de presse, le capitaine des Spurs a avoué manquer de «fraîcheur mentale», depuis son retour de la Coupe du Monde. Voici ses mots précisément : «Quand tu es impliqué avec l’équipe nationale et que tu vas jusqu’à la dernière journée de la Coupe du Monde, tu reviens et tu manques de fraîcheur mentale.» Encore en contrat jusqu’en 2024, Tottenham serait malgré tout déjà prêt à le remplacer par Jordan Pickford.