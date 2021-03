Serie A : l'Inter Milan dompte l'Atalanta

Ce lundi soir, l'Inter Milan, leader de Serie A avec 59 points, voulait continuer à faire la course en tête et poursuivre sa série d'invincibilité en championnat, puisque les Lombards n'ont plus perdu depuis le 6 janvier dernier. Pour cela, les hommes d'Antonio Conte devaient l'emporter face à l'Atalanta Bergame. Une formation classée cinquième (49 points) et qui restait sur deux succès consécutifs.

En première période, aucune équipe n'arrivait à prendre le dessus. Mais au retour des vestiaire, l'Inter finissait par ouvrir le score grâce à un tir croisé du droit de Skriniar (1-0, 54e). Un but qui était le seul au final puisque les Nerazzurri l'emportaient 1 à 0. Grâce à ce succès, ils restent en tête de la Serie A avec 62 unités à présent.