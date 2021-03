Allemagne : grande première pour Jamal Musiala et Florian Wirtz

Comme l'équipe de France et la plupart des sélections, l'Allemagne va disputer trois matches dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. La Mannschaft va d'abord défier l'Islande avant de croiser le fer avec la Roumanie. Enfin, l'équipe de Joachim Löw terminera par une rencontre contre la Macédoine du Nord.

La suite après cette publicité

Pour ce rassemblement, le sélectionneur allemand a convoqué 26 joueurs. Le jeune milieu offensif du Bayern Munich Jamal Musiala (18 ans) et Florian Wirtz, qui joue au Bayer Leverkusen et va bientôt fêter ses 18 ans (le 3 mai), sont convoqués pour la première fois en équipe première. Sinon, les cadres comme Manuel Neuer ou Toni Kroos sont présents.

🇩🇪 Our squad for the World Cup qualifiers in March❗#GERISL #ROUGER #GERMKD #DieMannschaft pic.twitter.com/cxvlMrPUCB