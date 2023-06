Bayern : Lucas Hernandez fait le forcing pour aller au PSG

Lucas Hernandez (27 ans) est décidé. Comme nous vous l’annoncions, le défenseur français du Bayern Munich aimerait signer en faveur du Paris Saint-Germain, malgré le forcing du géant bavarois pour le conserver. Et la tendance n’a pas changé.

La suite après cette publicité

Sky Allemagne révèle que le joueur s’est entretenu aujourd’hui avec les patrons du Bayern aujourd’hui. Il leur a ainsi personnellement indiqué qu’il ne prolongera pas son contrat (qui court jusqu’en 2024) et qu’il souhaite quitter Munich dès cet été pour signer au PSG. Au moins, c’est clair. Pour rappel, le Bayern veut 60 M€ pour céder son joueur.

❗️Excl. News #Hernández: He has told the bosses today and personally that he wants to leave FC Bayern NOW as he wants to join @PSG_inside! Hernández won’t extend his contract beyond 2024.



As reported: Bayern will allow him to leave the club now. Bosses told him that #PSG has to… pic.twitter.com/bBOealVEBZ