Angleterre : Kyle Walker incertain pour le Mondial

Coup dur pour Manchester City, Kyle Walker et... l'Angleterre ! Blessé à l'aine, le latéral anglais des Skyblues s'est fait opérer, ce mardi. Une information du Daily Telegraph que l'intéressé a lui-même confirmé sur ses propres réseaux sociaux. Alors que Pep Guardiola avait d'ores et déjà indiqué une absence de plusieurs semaines, le média anglais va même plus loin. De quoi inquiéter les supporters des Three Lions.

La suite après cette publicité

En effet, le Telegraph précise que le joueur est très incertain pour la Coupe du monde au Qatar. Une tuile pour l'Angleterre, qui pourrait déjà devoir se passer de Kalvin Philips (après son opération de l'épaule) et s'est inquiétée ces dernières semaines pour John Stones. Reste désormais à voir comment Walker récupèrera, dans les semaines à venir, de cette opération...

As players we have to appreciate injuries are part and parcel of the game we love. My operation on Tuesday was a success and now I can concentrate on my rehab and getting back to full fitness. I will be supporting my team mates every day in any way I can. 💙 pic.twitter.com/BcwIAjkb8B