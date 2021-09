Metz-PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Choc des extrêmes à Saint-Symphorien. Le FC Metz, lanterne rouge au classement de Ligue 1 avec trois petits points au compteur, accueille le Paris SG, leader incontesté du championnat avec six succès en autant de rencontres. Le rendez-vous s'annonce déséquilibré sur le papier, mais les Grenats comptent bien profiter de la venue des stars parisiennes pour se relancer.

Pour l'occasion, Frédéric Antonetti devrait partir sur un 5-3-2 devant Alexandre Oukidja. Dylan Bronn, Kiki Kouyaté et Sikou Niakaté occuperaient l'axe de la défense, tandis que Fabien Centonze, à droite, et Matthieu Udol, à gauche, se chargeront des ailes. Dans l'entrejeu, Vincent Pajot devrait faire bonne garde aux côtés de Pape Matar Sarr et Habib Maïga. Devant, Nicolas De Préville part avec la faveur des pronostics pour démarrer, soutenu par l'élégant Farid Boulaya.

Donnarumma enchaîne, Mbappé aussi

Mauricio Pochettino, lui, devra se passer des services de Lionel Messi, touché au genou gauche, mais aussi de Marco Verratti et Sergio Ramos, toujours en phase de reprise. Pour le reste, tout le monde semble opérationnel et l'Argentin devra opérer des choix forts. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma devrait enchaîner. Abdou Diallo pourrait retrouver l'axe gauche de la défense aux côtés de Marquinhos, alors qu'Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont pressentis pour tenir les couloirs.

Au milieu, on attend Idrissa Gueye et Leandro Paredes à la manœuvre. Enfin, devant, Angel Di Maria et Neymar devraient animer le jeu offensif parisien et fournir Mauro Icardi, auteur du but de la victoire après sa sortie de banc contre l'Olympique Lyonnais (2-1, 6e journée de Ligue 1), et Kylian Mbappé, qui lui a offert ce but d'un joli centre dimanche soir, en bons ballons.

