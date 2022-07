Manchester United remporte la bataille et recrute Lisandro Martinez

La suite après cette publicité

La bataille fut rude au cours de ce mercato estival 2022, mais Manchester United peut bomber le torse. Les Red Devils viennent d'annoncer ce dimanche l'arrivée de Lisandro Martinez (24 ans), le talentueux défenseur central qui faisait le bonheur de l'Ajax Amsterdam depuis l'été 2019, sous réserve de réussir sa visite médicale. Il va donc devenir officiellement la 3ème recrue de l'ère Erik ten Hag du côté d'Old Trafford, après Tyrell Malacia et Christian Eriksen.

«Manchester United est ravi d'annoncer que le club a conclu un accord avec l'Ajax pour le transfert du défenseur international argentin Lisandro Martinez, sous réserve d'un examen médical, de la finalisation des conditions des joueurs et des exigences de visa britanniques.», précise le communiqué publié pour l'occasion par MU alors que l'Ajax a précisé la somme du transfert. «L'Ajax a convenu d'une indemnité de transfert de 57,37 millions d'euros avec le club anglais. Ce montant peut être porté à 67,37 millions d'euros par le biais de variables» a expliqué le club néerlandais.

Arsenal dépassé, un joli chèque pour l'Ajax

Pour boucler ce transfert, les dirigeants mancuniens ont bien évidemment dû mettre la main à la poche, puisque les Lanciers ont récupéré environ 54 millions d'euros dans cette opération. Lisandro Martinez a lui paraphé un bail de cinq saisons qui lui permettra de toucher plus de 141 000 € par semaine avec le club anglais, qualifié pour la prochaine campagne de Ligue Europa. La présence d'Erik ten Hag, son ancien coach dans la capitale néerlandaise, a probablement pesé dans la balance au moment de faire les comptes, alors qu'il était notamment ardemment pisté par Arsenal.

International argentin (7 sélections) depuis le mois de mars 2019, le natif de Gualeguay a su se forger une belle réputation avec l'Ajax, où il était devenu un élément incontournable. Il aura, au total, porté le maillot ajacide à 118 reprises, inscrivant au passage 6 buts et délivrant 6 passes décisives, mais remportant surtout deux titres de champion des Pays-Bas (2021 et 2022) ainsi que la Coupe des Pays-Bas (2021).

La concurrence sera rude en défense

Celui qui a aussi soulevé la Copa América (2021) et triomphé lors de la Finalissima plus récemment (2022) s'apprête à venir renforcer une défense déjà composée de Raphaël Varane, Harry Maguire, Victor Lindelöf et Eric Bailly. Il ne sera pas facile de déloger les deux premiers cités, qui forment la charnière type de Man United. Mais Lisandro Martinez, polyvalent gaucher capable d'évoluer un cran plus haut et dans le couloir, entend bien bouleverser la hiérarchie et faire parler son talent, avec l'espoir d'en faire de même avec l'Albiceleste dans un futur proche.