FC Barcelone : le feuilleton Ilaix Moriba touche à sa fin

Le FC Barcelone va s'enlever une sacrée épine du pied dans les prochaines heures. Depuis la volonté d'Ilaix Moriba de ne pas prolonger son bail avec les Blaugranas, les relations se sont sensiblement tendues entre toutes les parties. La direction du Barça avait même menacé sa pépite de passer la saison en tribunes si la situation n'évoluait pas avant le 31 août minuit.

Un scénario inenvisageable pour le milieu de terrain et son entourage qui s'activent pour trouver une porte de sortie avant la fin du mercato. Récemment, le RB Leipzig s'est manifesté, et aurait même scellé un accord contractuel avec le principal protagoniste. Problème, la formation allemande ne veut pas débourser plus de huit millions d'euros pour racheter la dernière année de contrat de Moriba.

Ilaix Moriba prêt à écouter Tottenham

Ces dernières heures, un autre club est officiellement entré dans la danse : Tottenham. En effet, les Spurs sont séduits par le profil du natif de Conakry qui apporterait une plus value évidente à l'équipe dirigée par Nuno Espirito Santo. Ce samedi, le quotidien Sport confirme les intentions anglaises pour le joueur, et une réunion entre les deux parties serait prévue. En parallèle, les Blaugranas et le club londonien auraient scellé un accord pour un transfert estimé à 15 millions d'euros plus bonus.

Tout va donc se jouer dans les prochaines heures dans ce dossier et si les dirigeants anglais achevaient de convaincre Moriba, l'opération pourrait se finaliser rapidement. Un dénouement heureux qui comblerait le FC Barcelone et ses finances notamment. Un départ à Tottenham mettrait également fin à un conflit entre le Barça et son joyau qui s'étirait sérieusement dans le temps. Une happy end comme le veut l'expression d'usage en Angleterre...