Le Bayern Munich veut faire une folie avec Jamal Musiala

Si La Masia est revenue à la mode en ce moment et que la formation espagnole a de nouveau le vent en poupe, d’autres jeunes particulièrement prometteurs ont aussi éclôt un peu ailleurs en Europe. C’est le cas de Jamal Musiala, qui a d’ailleurs laissé cette étiquette d’espoir derrière lui depuis un moment déjà et qui peut déjà être considéré comme un joueur confirmé et une référence à son poste en Europe malgré ses 21 ans.

La suite après cette publicité

Seulement, sa situation contractuelle est complexe et provoque quelques maux de tête à la direction du Bayern. Effectivement, même s’il n’a pas manifesté de volonté de partir, publiquement du moins, son contrat expire en 2026, dans un peu plus d’un an et demi. Une situation qui laisse les Bavarois en position de faiblesse, alors que Musiala est annoncé dans le viseur de clubs comme Manchester City et le Real Madrid.

À lire

BL : humilié à Barcelone, le Bayern Munich se venge sur Bochum

Un salaire monstrueux ?

Interrogé par Sky Sport à son sujet ce week-end, le directeur sportif bavarois Max Eberl a été très clair. « Le fait que Jamal soit un joueur extraordinaire est aussi la raison pour laquelle nous voulons prolonger son contrat, et pourquoi nous voulons en faire le nouveau visage du FC Bayern dans une certaine mesure », a-t-il déclaré. Et le média allemand confirme que la direction du Bayern est prête à tout.

La suite après cette publicité

En cas de signature d’un nouveau contrat en Bavière, l’international allemand pourrait voir son salaire grimper jusqu’à un total de 25 millions d’euros brut par saison. Une générosité certaine qui témoigne de la confiance du club envers son joueur, et des émoluments que le Bayern n’a pas l’habitude de proposer, bien au contraire. L’ogre allemand compte bien, contrairement à ce qui se passe dans le dossier Alphonso Davies notamment, gâter son joueur…