Les grands perdants du mercato

Le mercato a encore fait des malheureux. Comme après chaque fenêtre des transferts, plusieurs joueurs qui souhaitaient changer d'air pour différentes raisons n'ont pas trouvé chaussure à leur pied. Et si on ne devait retenir qu'un nom dans la liste des grands perdants de cet été 2022, ce serait celui de Cristiano Ronaldo (37 ans). Début juillet, le Times a lâché une bombe en annonçant que le Portugais voulait quitter Manchester United un an seulement après son retour. Après avoir manqué la reprise et la tournée estivale des Red Devils pour raisons familiales, CR7 est revenu à Manchester mais il ne comptait pas s'y éterniser.

Cristiano Ronaldo, un mercato pour rien

Le joueur souhaitait rejoindre un club lui permettant de jouer la Ligue des Champions, compétition dans laquelle il a souvent brillé. La baisse de son salaire en raison de la non qualification en C1 et le manque d'ambition de MU sur le mercato auraient aussi motivé son choix. Jorge Mendes s'est donc mis en quête d'un nouveau club. Le PSG, l'Atlético de Madrid, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund ou encore Chelsea ont été sondés. Tous ont refusé pour des raisons différentes. Dans le même temps, les Mancuniens, qui fermaient la porte à un départ, ont finalement accepté de le laisser filer en cas de bonne offre. Mais celle-ci n'est jamais venue.

En fin de mercato, le Sporting CP et Naples ont été liés à CR7. Mais l'attaquant n'a jamais envisagé d'y aller selon El Chringuito. D'après la presse italienne, il y a pourtant eu des échanges entre le Napoli et son représentant, qui a tenté d'apporter une offre de 140 millions d'euros pour Victor Osimhen afin de placer son poulain en Italie. Quoi qu'il en soit, toutes les tentatives de Jorge Mendes n'ont pas fonctionné. De son côté, Cristiano Ronaldo, qui a promis qu'il viderait son sac en interview une fois le mercato terminé, va devoir se battre pour sa place à MU. Erik ten Hag, qui n'a pas du tout apprécié son attitude cet été, l'a mis plusieurs fois sur le banc.

Skriniar et Navas, deux perdants pour le PSG

CR7 n'est pas le seul à avoir vécu un été agité. Milan Skriniar (27 ans) a aussi passé un mercato animé. Cible prioritaire du Paris Saint-Germain, le défenseur s'était vite mis d'accord avec le club français. Un club qui lui offrait un salaire de 7,7 millions d'euros et un contrat longue durée. Il ne restait plus qu'à convaincre les Nerazzzurri, qui avaient fixé le prix du joueur à 70 millions d'euros avant de faire monter la note à 90 millions d'euros. Le PSG, qui ne souhaitait pas surpayer un joueur libre en 2023, a offert 55 millions d'euros. L'Inter a refusé et a même indiqué que Skriniar resterait. Mais les Franciliens n'ont rien lâché jusqu'au bout. Malgré une ultime offre 50 M€ + 10 M€ de bonus, les Lombards ont refusé.

Le Slovaque, que l'Inter veut prolonger, est donc resté à quai. Mais le PSG compte revenir à la charge dès le mois de janvier. Le feuilleton n'est pas fini. Toujours à Paris, Keylor Navas (35 ans) était à deux doigts de s'en aller. Prévenu par Christophe Galtier qu'il serait la doublure de Gianluigi Donnarumma, le gardien a vite été en contact avec Naples, dont il était la priorité. Mais les discussions se sont éternisées et le deal a capoté. Le Napoli et Navas espéraient une résiliation de contrat alors que Paris souhaitait une vente. Un prêt a aussi été à l'étude. Mais le portier est resté au PSG, où il compte se battre pour avoir du temps de jeu.

Aouar, le faux départ

Toujours en Ligue 1, Houssem Aouar (24 ans) est également l'un des grands perdants du mercato. Prêt à quitter son club formateur, le milieu bénéficiait d'un bon de sortie à un an de la fin de son contrat. Le Betis, Crystal Palace, Fulham et surtout Benfica ont notamment tâté le terrain voire plus. Nottingham Forest était également sur le coup. Un accord avait même été trouvé avec le joueur. Mais c'est avec Lyon que cela a bloqué. Le malheureux Aouar va donc rempiler pour une nouvelle saison chez lui à Lyon. Il y a pire. D'autant que s'il ne prolonge pas, il pourra négocier librement dès janvier. Et nul doute que les prétendants seront plus nombreux.

Ce sera certainement la même chose pour Alexander Djiku (28 ans), à moins qu'il prolonge à Strasbourg. Cet été, il allait signer à Hoffenheim. Il avait même passé sa visite médicale avant que son transfert capote pour un désaccord lié à des commissions. En fin de mercato, Séville, Aston Villa et Wolverhampton, qui pensait faire une offre, étaient présents. Mais aucun n'a passé la deuxième. Son coéquipier Ludovic Ajorque (28 ans) poursuit aussi l'aventure avec les Alsaciens. Courtisé par le Hertha Berlin et le VFB Stuttgart, il est finalement resté. Gaël Kakuta (31 ans) voulait aussi changer d'air. Nantes était prêt à le recruter. Mais les Canaris ne sont pas parvenus à se mettre d'accord avec Lens.

Le Barça a fait des malheureux

Le Rennais Hamari Traoré (30 ans) pensait également s'en aller relever un nouveau défi. Comme évoqué sur notre site, le FC Barcelone était intéressé. Mais les Culers ont décidé de miser sur Hector Bellerin. En fin de contrat en 2023, le latéral droit, qui a aussi été suivi par Crystal Palace, poursuit en Bretagne. Comme lui, Thomas Meunier (30 ans) a été sondé par le FC Barcelone. Il était même la ciblé n°1 des Catalans mercredi. Jeudi, c'est Bellerin qui lui est passé devant. Le Belge, également approché par Manchester United, reste à Dortmund, lui qui a poussé pour rejoindre Barcelone. Un échec pour Meunier. Et que dire de Juan Foyth (24 ans).

Bien avant Meunier et Bellerin, il était la cible prioritaire du Barça. Toutefois, Villarreal demandait beaucoup (42 millions d'euros) mais était prêt à négocier. Mais à quelques jours de la fin du mercato, le club espagnol a annoncé la blessure de l'Argentin pour 8 à 10 semaines. Son transfert en Catalogne est ainsi tombé à l'eau. Toujours en Espagne, Mariano Diaz (29 ans) souhaitait enfin quitter le Real Madrid après plusieurs mercatos où il a refusé de le faire. Getafe était sur le coup. Mais les Merengues ont fermé la porte pour le joueur sous contrat jusqu'en 2023. Ce dernier espérait être libéré, Madrid a refusé. Marco Asensio (26 ans) a, lui, été lié à l'AC Milan et MU. Mais il est resté au Real Madrid, où il n'est plus un titulaire et où une prolongation n'est pas à l'ordre du jour.

Le mercato est encore ouvert dans certains pays

Anthony Gordon (21 ans), qui a été retenu par Everton malgré son envie de rejoindre Chelsea, Hakim Ziyech (29 ans), qui rêvait d'un retour à l'Ajax, Cody Gakpo (23 ans), cité à MU et d'autres clubs, Fabien Centonze (26 ans), lié à Nantes dans la dernière ligne droite, ou encore Tiémoué Bakayoko (28 ans), lié à Nice un temps, figurent aussi dans la longue liste des grands perdants. Mais tout n'est peut-être pas perdu pour certains d'entre eux, qui pourraient encore signer dans un championnat où le mercato est encore ouvert. En espérant qu'ils aient plus de chance cette fois-ci.