Ligue des Champions

PSG : Luis Enrique pas inquiet malgré la défaite à Rennes

Par Kevin Massampu
1 min.
Luis Enrique sur le banc du PSG @Maxppp
Pas de répit pour le PSG. Quelques jours seulement après sa défaite sur la pelouse du Stade Rennais en Ligue 1 (3-1), la formation parisienne va devoir vite passer en mode "Ligue des Champions" à l’occasion du barrage aller contre l’AS Monaco, ce mardi soir. Présent en conférence de presse à la veille du premier acte de cette confrontation franco-française, Luis Enrique est revenu sur l’état de ses troupes et sur le revers en Bretagne.

« On a créé beaucoup d’occasions contre Rennes et l’OM. Contre l’OM, on a marqué cinq buts et seulement un contre Rennes. Ils ont été très efficaces. C’est mieux d’arriver après une victoire, mais on est habitués à surmonter des situations. On est motivés pour jouer demain », a-t-il indiqué devant les journalistes. Il va falloir désormais le prouver.

Pub. le - MAJ le
Ligue des Champions
PSG
Luis Enrique

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
