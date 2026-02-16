La Premier League continue les pauses avec le Ramadan

La Premier League anglaise va à nouveau instaurer des pauses de match pendant le mois de Ramadan pour permettre aux joueurs et officiels musulmans de rompre leur jeûne après le coucher du soleil. Cette mesure fait partie d’un protocole déjà utilisé depuis plusieurs saisons, avec un arrêt du jeu en 2021 pour permettre aux joueurs musulmans de rompre le jeûne, et elle est perçue comme une manière d’accommoder la pratique religieuse des footballeurs tout en maintenant l’intégrité de la compétition.

Durant cette période, les rencontres programmées en soirée (par exemple celles débutant à 17h30 le samedi ou 16h30 le dimanche) pourront voir une courte interruption à un moment naturel du jeu (comme un coup franc, une touche ou une sortie de but) pour que les joueurs puissent s’hydrater ou manger juste après le moment où l’iftar est autorisé. Pour rappel, ce genre de pauses ne sont pas autorisées par la LFP en France.