Newcastle va dégainer une offre XXL pour Jesse Lingard !

Lanterne rouge de Premier League, Newcastle voit le mercato d'hiver comme une possibilité exceptionnelle de renforcer sensiblement l'effectif dirigé par Eddie Howe. Les nouveaux propriétaires saoudiens espèrent toujours une amélioration de la situation sportive avant l'ouverture du marché des transferts, mais ces derniers semblent désireux de sortir le chéquier en janvier pour instaurer une nouvelle dynamique.

La suite après cette publicité

Et la direction des Magpies a ciblé la cible prioritaire pour ce mercato hivernal : Jesse Lingard. L'attaquant de Manchester United, en manque de temps de jeu cette saison, souhaite s'envoler vers d'autres cieux et ne prolongera pas à United. Consciente de la situation de l'international anglais, la direction des Magpies s'apprête à dégainer. Mieux, Amanda Staveley et ses collaborateurs vont dérouler le tapis rouge à Lingard à en croire les informations du Times ce samedi.

Newcastle va casser sa tirelire pour Lingard

Le quotidien anglais révèle en effet que Newcastle va offrir un véritable pont d'or au principal protagoniste qui ferait de lui le plus gros salaire de l'histoire du club ! Concrètement, l'actionnaire saoudien veut ériger en figure de proue l'actuel joueur des Red Devils. Un peu comme le PSG l'avait déjà effectué avec un certain Javier Pastore en 2011 au moment de l'arrivée de QSI aux manettes. Ainsi, les négociations auraient déjà démarré entre les pensionnaires de Saint James'Park et les conseillers de Lingard. Celles-ci ont abouti sur une première proposition formulée par Newcastle. Une offre difficilement refusable pour un élément en quête de temps de jeu...

Les Magpies proposent en effet un bail de quatre ans et demi assorti d'un salaire de plus de 100 000 euros par semaine à l'intéressé ! Mieux, l'actuel dernier de Premier League souhaite même transmettre une indemnité de transfert substantielle à United pour racheter les derniers mois de contrat de Jesse Lingard. Personne n'a occulté au sein de la direction du club que le récent prêt du natif de Warrington à West Ham fut une franche réussite. Son apport sur le pré devrait donc être immédiat. Idéal pour une équipe en plein marasme sportif... Reste à savoir désormais ce qu'en pense désormais Manchester United...