Premier League : Manchester City-Manchester United, le choc des titans

C'est un choc que toute la ville attend. Les deux clubs de Manchester s'affrontent à l'occasion de la 9e journée de Premier League (à suivre en direct sur note site). Après une terrible entame de championnat, les Red Devils commencent à revenir dans la course au top 4, alors que son voisin est lui déjà lancé vers le titre. 2e de Premier League, les Cityzens voient simplement Arsenal leur résister. Le champion en titre fait figure de grand favori avant ce derby mais sur le papier, il y a match. Les deux clubs jouent dans la même cour, disposent de budget XXL et déboursent des fortunes sur les mercatos.

La suite après cette publicité

Cet été, City a dépensé 140 M€ pour, fait exceptionnel eu égard aux saisons précédentes, 223 M€ de recettes grâce aux diverses ventes. De leur côté, les Red Devils n'ont quasiment rien récupéré comme argent frais, seuls Tahith Chong est parti pour Birmingham contre moins de 2 M€, Eric Bailly a fait l'objet d'un prêt payant à l'OM (2 M€) et Andreas Pereira a été transféré à Fulham pour 9,5 M€. En revanche, la direction a connu une véritable fièvre acheteuse en recrutant pour 240 M€. De quoi bâtir une très belle équipe dans un championnat ultra compétitif.

City domine sur le terrain, United en matière économique

Si on s'arrête à la valeur estimée de l'effectif (selon le site Transfermarkt), Manchester United reste un cran en-dessous de son rival. Le onze titulaire d'Erik ten Hag est estimé à 530 M€ (De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Malacia, Eriksen, Casemiro, Antony, Bruno Fernandes, Sancho et Rashford), quand celui de City atteint les 803 M€ (Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Grealish, Haaland). La marge est encore importante et s'explique notamment par Erling Haaland, dont la valeur est estimée à lui seul à 150 M€.

Finalement, aux yeux des supporters, c'est le critère sportif qui prévaut, peu importe les joueurs sur le terrain et le montant de leur transfert. Les dirigeants pensent différemment. Selon le dernier classement édité par Forbes, Manchester United est le 3e club le plus puissant au monde derrière le Real Madrid et le Barça. Il est valorisé à 4,6 milliards d'euros. Manchester City est 6e de ce classement avec une valeur de 4,25 milliards d'euros. Des montants faramineux mais finalement relativement proches, tout comme la dynamique du moment. Les Skyblues restent sur une série de 19 matchs de Premier League sans défaite, quand les Red Devils surfent sur 4 victoires consécutives en championnat, une première depuis avril 2021.