Premier League : Erling Haaland offre la victoire à Manchester City face à West Ham

Champion d'Angleterre en titre, Manchester City remettait son trophée en jeu ce dimanche et commençait sa saison de Premier League face à West Ham. Pour cette rencontre, Pep Guardiola misait sur sa star et nouvelle recrue Erling Haaland à la pointe de l'attaque. Le Norvégien était accompagné de Jack Grealish, Phil Foden et Kevin De Bruyne devant. Nathan Aké, un temps annoncé proche de Chelsea, était aussi titulaire en charnière centrale. De son côté, le West Ham de David Moyes se présentait avec l'homme en forme de la saison dernière Jarrod Bowen. La dernière recrue Gianluca Scamacca débutait sur le banc.

À domicile, les Hammers mettaient immédiatement la pression sur des Cityzens pas complétement dans le match sur les premières minutes. Mais après un bon quart d'heure où Lanzini et Bowen se sont montrés à leur avantage, City montait en puissance avec des longues phases de possession. De quoi permettre à De Bruyne d'inscrire un but, finalement annulé pour hors-jeu. Le match se débloquait peu après la demi-heure de jeu. Entré en jeu pour remplacer Fabianski blessé, Areola s'illustrait en concédant un penalty sur Haaland. Le Norvégien le transformait dans la foulée et ouvrait son compteur but.

Haaland déjà décisif

Au retour des vestiaires, West Ham accélérait et mettait la pression sur la défense des Skyblues. Lanzini distillait quelques bons ballons mais la manque de présence dans la surface n'aidait pas vraiment. Dans ce sens, David Moyes décidait de faire entrer Scamacca. L'Italien devait peser plus sur la défense et tenter de trouver la faille. Et la tâche s'annonçait encore plus difficile à l'heure de jeu après le doublé de l'inévitable Erling Haaland. Le Cyborg scandinave, lancé en profondeur, finissait tranquillement devant Areola (65e, 2-0).

De quoi assommer des Hammers qui essayaient de relever la tête. Manchester City s'offrait un premier succès grâce à un Haaland qui avait décidé de répondre présent et de lancer parfaitement les siens. La bande de Pep Guardiola débute donc de la meilleure des manières sa saison de championnat. Sa star monte en puissance et l'équipe semble savoir de mieux en mieux comme l'utiliser. West Ham, qui a montré un visage sérieux tout de même, devrait être intéressant à suivre cette saison.