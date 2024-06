OM : prolongation en vue pour Leonardo Balerdi

Souvent décrié par ses supporters depuis son arrivée sur la Canebière en provenance du Borussia Dortmund à l’été 2020, Leonardo Balerdi semble enfin mettre tout le monde d’accord à Marseille. Si son équipe a alterné le chaud et le froid tout au long de l’exercice, le défenseur argentin a été l’une des belles satisfactions de la saison (42 apparitions dont 40 titularisations pour 2 buts TTC). À deux ans de la fin de son bail avec l’OM, le joueur de 25 ans arrive à un tournant de sa carrière et jouit d’une belle cote sur le marché.

La suite après cette publicité

Toutefois, l’avenir de Leonardo Balerdi semble bel et bien s’écrire à l’Olympique de Marseille. Selon RMC Sport, le principal concerné est en discussions avancées avec sa direction, plus que satisfaite de ses performances, pour une prolongation de contrat de deux ans accompagnée d’une nette revalorisation salariale. De plus, Leonardo Balerdi semble séduit à l’idée d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi, dont l’arrivée à l’OM est imminente.