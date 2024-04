Majorque, OM : Nemanja Radonjić se ridiculise aussi en Espagne

Depuis son départ de l’Olympique de Marseille, Nemanja Radonjić a bien du mal à trouver une certaine stabilité dans sa carrière. Pourtant il avait réussi un temps à briller sous le maillot du Torino, devenant même un élément capital dans le système de jeu de l’entraîneur croate, Ivan Juric. Malheureusement, le natif de Niš était retombé dans ses travers, perdant même sa place de titulaire. Un conflit est alors né avec son entraîneur qui ne manquait pas une occasion pour le pointer du doigt violemment dans la presse italienne : «Il y a des choses que je ne comprends pas. Il manque de respect à ce sport. Je lui demande de faire des choses et il fait tout l’inverse. Après six mois, je ne suis pas parvenu à le faire devenir un joueur de foot», avait alors déploré Ivan Juric avant de répéter son propos quelques mois plus tard : «Il a du mal à devenir un vrai joueur. Parfois, il est bien, parfois il disparaît. C’est la grande limite du garçon. Nous allons encore attendre, mais il faut qu’il montre qu’il a envie de faire quelque chose dans le football».

Exclu du groupe professionnel du Torino par deux fois en raison d’un problème de comportement cette saison, le mercato d’hiver représentait une belle opportunité de sortie pour l’international serbe qui était donc devenu persona non grata dans le Piémont après de multiples déboires et autres bras de fer avec sa direction et son staff. Plusieurs équipes européennes se sont manifestées auprès du Torino, notamment en Italie avec Monza, mais aussi en Grèce avec un fort intérêt de l’Olympiakos qui n’a pas pu rafler la mise. Mais c’est en Espagne que Nemanja Radonjic a posé ses valises et plus précisément à Majorque, comme nous vous le révélions en exclusivité : «Je suis très bien et heureux d’être ici. Je sais que ce club est très bon. J’ai parlé avec eux (ses compatriotes Rajkovi et Nastasi, ndlr) et ils m’ont expliqué que tout allait bien dans ce club. Je veux marquer et donner des passes décisives pour aider l’équipe dès maintenant, mes coéquipiers», avait alors précisé le Serbe de 28 ans à son arrivée, lors du dernier jour du mercato d’hiver.

Un zéro pointé pour Radonjic !

Depuis son arrivée sur l’île des Baléares, difficile de dire que Nemanja Radonjic retrouve de belles couleurs ou quelconques autres formes olympiques. En effet, le Serbe vit un véritable calvaire durant son prêt en Espagne. Il est apparu qu’à cinq reprises en Liga pour seulement une titularisation, soit un faible total de 129 minutes. Aucun but marqué, aucune passe décisive délivrée et un impact proche du néant sur le jeu offensif de Majorque. En Coupe du Roi, il a joué les deux rencontres de la demi-finale contre la Real Sociedad et est également rentré en jeu lors de la finale contre l’Athletic Bilbao samedi soir. Toujours pas titulaire mais au moins, des minutes précises avec des prolongations et des tirs au but pour celui qui a été victime d’une erreur administrative de la Ligue espagnole : «Je ne sais pas ce qui se passe dans le cas de Radonjic, à 13h30 quand je suis revenu d’en haut, les documents n’étaient pas encore là, c’est tout ce que je sais», avait expliqué son entraîneur Javier Aguirre. Mais hier encore, le Serbe a encore fait couler de l’encre et pas pour les bonnes raisons.

Choisi pour être le troisième tireur de Majorque lors de cette séance de tirs au but décisive en finale de la Coupe du Roi, Nemanja Radonjic a complètement loupé sa tentative, envoyant le ballon très loin au-dessus des cages de Bilbao. Un échec qui a coûté cher à son équipe puisque l’Athletic Bilbao a pu remporter la finale au bout du suspense et soulever le trophée quelques secondes plus tard. Rares sont les occasions pour briller et mettre un coup de pied dans une hiérarchie et Nemanja Radonjic a probablement raté l’opportunité de devenir le héros d’une soirée. Surtout que lors de son entrée en jeu à la 74ème minute, (il a joué 46 minutes prolongations incluses) il a presque tout raté. Il a touché 19 ballons et en a perdu dix. Sa seule frappe tentée a fini à plusieurs mètres du cadre. Il a également commis deux fautes en recevant d’ailleurs un carton jaune à la 119ème minute. Une copie désastreuse pour ce joueur qui connait son cinquième club en trois ans. Mais de quoi sera fait son avenir désormais ? C’est l’éternelle question alors que son prêt en Espagne comporte plusieurs conditions pour que l’option d’achat ne devienne obligatoire.