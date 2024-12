Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le onzième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Buteur malgré une défaite 2-1 contre Moreirense, Viktor Gyökeres reste en tête avec 17 buts en 13 matches. Le Suédois maintient sa belle dynamique malgré une période plus compliquée pour son club.

La suite après cette publicité

Juste derrière, c’est Robert Lewandowski qui maintient le rythme. Désormais doté de 16 buts en 16 matches, le Polonais enchaîne les prestations solides. Lors du match nul 2-2 contre le Real Betis Balompié, il a inscrit un nouveau pion. Le podium est complété par Manfred Ugalde. Le Costaricien comptabilise le solide bilan de 15 buts en 18 matches après une nouvelle réalisation lors d’une victoire 3-0 contre Pari NN.

Jonathan David fait son apparition

Quatrième, Harry Kane suit le rythme avec 14 buts en 12 matches. Blessé, le joueur du Bayern Munich n’a pas joué samedi dernier contre Heidenheim (4-2). Toujours en Allemagne, Omar Marmoush marque le pas et reste bloqué à 13 buts en 13 matches. L’Égyptien n’a pas trouvé la faille contre Augsbourg (2-2). Sixième, Mohamed Salah est crédité de 13 buts en 14 matches même s’il n’a pas joué ce samedi contre Everton (match reporté). L’ailier reste sur un doublé inscrit mercredi contre Newcastle (3-3). Septième, Erling Haaland continue de descendre au classement malgré un but inscrit samedi lors du match nul 2-2 contre Crystal Palace. Le Norvégien affiche 13 réalisations en 15 rencontres.

La suite après cette publicité

C’est un peu mieux que Mateo Retegui qui arrive huitième. L’attaquant transalpin de l’Atalanta n’a pas marqué vendredi contre l’AC Milan et stagne avec 12 buts en 15 matches. Belle apparition pour Ayoub El Kaabi qui s’est offert un nouveau but ce samedi avec l’Olympiakos contre Volos (3-0). Le Marocain a marqué 11 buts en 14 matches. Des statistiques similaires à celles de Jonathan David. Le Canadien reste sur un doublé avec Lille contre Brest (3-1). Mika Biereth (Sturm Graz), Raphinha (FC Barcelone), Ronivaldo (Blau-Weiss Linz), Cole Palmer (Chelsea) et Sem Steijn (Twente) comptent aussi 11 réalisations, mais échouent aux portes du top 10.

Kasper Dolberg (Anderlecht), Marcus Thuram (Inter Milan), Ante Budimir (Osasuna), Jefté Betancor (Panserraikos), Chris Wood (Nottingham Forest), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Dereck Kutesa (Servette), Jonathan Burkardt (Mayence), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Samu Aghehowa Omorodion (FC Porto), Adriano Bertaccini (Saint-Trond), Mason Greenwood (Olympique de Marseille), Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moscou) et Toluwalase Arokodare (Genk) ont marqué 10 buts et sont en embuscade. Moise Kean (Fiorentina), Kylian Mbappé (Real Madrid), Ciro Immobile (Besiktas), Mirlind Daku (Rubin Kazan), Kevin Denkey (Cercle Bruges), Simon Banza (Trabzonspor), Vladyslav Vanat (Dynamo Kiev), Oleksii Hutsuliak (Polissya), Loren Moron (Aris Salonique), Krzysztof Piatek (Istanbul Basaksehir), Bryan Mbeumo (Brentford) et Yoane Wissa (Brentford) suivent plus loin avec 9 buts.

La suite après cette publicité

Le classement des tops buteurs européens