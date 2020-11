OL : la réaction d'après-match de Rudi Garcia

Un déplacement au stade Pierre Mauroy est souvent périlleux. C'était la tâche de l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir. Réduits à 10, les Rhodaniens ont réussi à ramener 1 point du Nord, grâce à un match nul 1 but partout obtenu au courage. Au micro de Téléfoot, Rudi Garcia s'est satisfait de ce résultat : « c'est un bon résultat, en raison des circonstances. On ne gagne pas le match car on ne marque pas les premiers notamment sur l'occasion de Toko Ekambi. Lille est une équipe de niveau Ligue des champions. C'est une équipe qui se connaît très très bien. Malgré cela, on est venus et on a joué jusqu'à l'expulsion ».

L'entraîneur lyonnais, après avoir regretté le premier carton jaune de Marcelo, a avoué avoir changé son fusil d'épaule : « il a fallu montrer un autre visage et ne pas laisser d'espaces. On n'a pas trop existé dans la dernière demi-heure. On n'a pas subi d'occasions. Je souligne la performance des entrants car ce n'est pas facile de rentrer dans ce genre de match. On a été bons dans le placement, on ne s'est pas fait éliminer et on a bien protégé notre but. C'est aussi un visage qu'il faut savoir montrer mais on s'en serait bien passé. Mais le rouge tue le match ».