Le gouvernement du Gabon bannit Aubameyang et suspend l’équipe nationale
Le ministre des Sports gabonais a annoncé hier soir des sanctions à l’égard de l’équipe nationale, du staff ainsi que des cadres Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga.
Le fiasco du Gabon à la CAN s’est transformé en une affaire nationale. Piteusement éliminés au premier tour avec trois défaites en autant de rencontres face au Cameroun (1-0), au Mozambique (2-3) et à la Côte d’Ivoire (2-3), les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang ont pu célébrer le Nouvel An en toute quiétude avec leurs proches, sans se projeter sur la suite de la compétition.
Mais au pays, ce naufrage ne devrait pas rester sans conséquences. Hier soir après le nouveau revers subi face aux Elephants, le ministre des Sports gabonais par intérim a pris la parole à la télévision nationale pour annoncer des mesures strictes, aussi bien à l’égard du staff que des joueurs, parmi lesquels Pierre-Emerick Aubameyang était visé (le Marseillais n’a pas joué la dernière rencontre, d’un commun accord entre son club et sa fédération).
Aubameyang a peut-être joué sa dernière CAN
« Compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères à la CAN, le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l’équipe nationale jusqu’à nouvel ordre, de la mise à l’écart des joueurs Bruno Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang », a ainsi déclaré Simplice-Désiré Mamboula sur Gabon Télévisions. Ce matin, un communiqué a été publié par le ministère de la jeunesse, des sports, du rayonnement culturel et des arts, confirmant les sanctions.
Le gouvernement gabonais a annoncé ce mercredi, dans un communiqué lu en direct à la télévision, une série de mesures fortes à la suite de la « prestation déshonorante » des Panthères lors de la CAN.
Hier soir, Pierre-Emerick Aubameyang avait, lui, répondu à un utilisateur de X l’interpellant sur sa responsabilité dans cette faillite collective : «ok toi en fait, tu n’es pas concentré. Force», avait écrit le capitaine gabonais. Il avait répondu à un autre internaute : «les problèmes de l’équipe sont bien plus profonds que la petite personne que je suis.» Toujours est-il que cette élimination devrait faire les affaires de l’OM. Aubameyang devrait a priori être de retour à temps pour le Trophée des Champions avec l’OM face au PSG, le 8 janvier.
