PSG-ASSE : la réaction à chaud de Marquinhos

Le Paris Saint-Germain vient de remporter la treizième Coupe de France de son histoire grâce à sa victoire 1-0 contre l'AS Saint-Étienne en finale. Interrogé par France TV au coup de sifflet final, Marquinhos a fait part de sa satisfaction : «c'est très bien, c'était un contexte particulier, sans le public, et l'ambiance n'était pas comme la dernière fois. Une finale, il faut la gagner. Ce n'était pas notre meilleur match aussi mais on a su conserver le score, c'était le plus important.»

Mais tout n'a pas été parfait pour les Parisiens puisque Thilo Kehrer (hanche) et Kylian Mbappé (cheville) sont sortis sur blessure. Et le défenseur brésilien a également évoqué le sujet. «Forcément, on va voir la suite. J'espère que ce n'est pas très grave car ce sont deux joueurs importants dans l'effectif et le schéma de notre équipe. On va voir, il faut juste penser à bien se préparer et à travailler. On a encore une coupe à aller chercher (finale de Coupe de la Ligue BKT contre l'OL le 31 juillet, ndlr). Il faut y aller doucement, petit à petit, jour après jour», a-t-il conclu.