Commenter 3
Serie A

Un incident aurait pu tourner au drame lors de Cremonese-Inter

Par Allan Brevi
1 min.
Jamie Vardy @Maxppp
Cremonese 0-2 Inter Milan

Un pétard lancé depuis la tribune de l’Inter a provoqué une énorme frayeur lors du match de Serie A entre la Cremonese et les Nerazzurri. Touché par l’onde de choc, le gardien Emil Audero s’est blessé à la cuisse et à l’oreille droite, mais a refusé d’être remplacé, montrant un courage remarquable et terminant la rencontre sur le terrain. Akanji et d’autres joueurs, ainsi que l’entraîneur Chivu, se sont précipités pour s’assurer de ses conditions et calmer la tribune, tandis que l’incident a semé la panique dans les gradins et à l’extérieur du stade selon la Gazzetta dello Sport.

L’auteur du geste a été rapidement identifié : en manipulant le pétard, il a perdu trois doigts et a été hospitalisé… Il sera également arrêté. Sur le plan sportif, l’Inter échappe à une annulation de match grâce à la réaction du portier, et le résultat de 0-2 est bien validé. La société milanaise devra néanmoins s’acquitter d’une lourde amende, et la "tifoseria" pourrait subir de sévères sanctions, allant jusqu’à la fermeture de la Curva Nord de San Siro pour plusieurs rencontres.

