OL-OM : la nouvelle bataille de Dimitri Payet

Ce mardi, des mois après les incidents du match aller, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille se retrouvent enfin. En conférence de presse d’avant-match, c’est Dimitri Payet, touché au bout de deux minutes par une bouteille lancée des tribunes à l’aller, qui s’est présenté en conférence de presse.

« Ça a été évacué. C’est particulier car ça reste un Olympico qui se fera dans un stade vide. On sait l’importance qu’à ce match pour nous. Tous ces ingrédients font que c’est particulier. Il y a eu des décisions de prises. C’est le début de quelque chose. Je l’espère. C’est vrai que depuis Lyon il n’y a pas eu d’incidents graves dans nos stades. J’espère que ça aura été la dernière fois. Je suis le premier à être déçu de jouer dans un stade vide. Ça enlève tout le piquant. Nous sommes les premiers pénalisés. Les instances ont pris des décisions et j’espère qu’elles en prendront encore pour arrêter tout cela », a commencé par expliquer le meneur de jeu.

Payet va s’impliquer personnellement

Mais il ne s’est pas arrêté en si bon chemin et a avoué que c’était l’une des pires épreuves de sa carrière : « j’ai traversé pas mal d’épreuves. Ça en fait partie. La plupart m’ont servi. J’ai su en tirer le positif même si la c’était compliqué. J’ai été bien entouré, tout le monde m’a rassuré. J’ai eu l’impression d’être le fautif. C’était ça qui était dur à digérer, plus que la bouteille. Je sais pas s’il y'aura de la tension. Je ne pense pas que le groupe dans lequel je suis à besoin d’extra sportifs pour se mettre dans ça. C’est un Olympico il a pris de l’ampleur. C’est un match où on va devoir être performant car on connaît les conséquences au classement. Je ne pense pas qu’on ait besoin d’extra sportifs pour demain ».

Le Réunionnais, célébré par un joli tifo à l’Orange Vélodrome, ce samedi, compte bien joindre les actes aux paroles :« ça a été, honnêtement, mentalement compliqué. C’était la deuxième fois, après Nice. On avait entendu beaucoup de choses. Beaucoup de personnes, comme je l’avais dit, qui donnaient leur avis mais sans idée pour régler le problème. C’est un combat que je veux et vais mener personnellement. Je ne sais pas qui me suivra mais je veux tout faire pour rayer ces images qu’on voit trop. Cela n’a pas sa place dans le foot. C’est à nous les joueurs de prendre nos responsabilité. Ça va au-delà de la prise de parole, je peux pas en dire plus, mais je travaille avec des gens pour construire quelque chose qui peut aider. Si les décideurs ne peuvent pas prendre des décisions, nous les joueurs on le fera ». On attend impatiemment la suite.