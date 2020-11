Chelsea : Olivier Giroud, le gros casse-tête de Frank Lampard

La suite après cette publicité

Lorsque l'agent d'Olivier Giroud nous avait confié en exclusivité que son protégé allait forcément se poser la question de son avenir en vue de l'Euro, Frank Lampard avait eu une réponse claire. Même si son Frenchy n'est pas titulaire chez les Blues, l'entraîneur anglais ne veut pas s'en séparer au prochain mercato. Car, encore une fois, l'ancien Montpelliérain a démontré qu'il savait être décisif en sortant du banc de touche. Hier soir, c'est lui qui a donné la victoire à Chelsea contre Rennes, dans les dernières secondes du match (2-1). Un but synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Un record aussi pour Giroud, qui a inscrit son douzième but en coupe d'Europe depuis la saison 2018/2019, soit plus que tout autre joueur français sur cette période.

«J’essaie de me satisfaire de ce qu’on me donne, frustré d’avoir peu joué ce week-end, jouer plus aujourd’hui, ça fait plaisir. On va avoir une discussion, je suis à fond avec l’équipe, ma réussite personnelle passe après celle de l’équipe. Je suis un joueur de Chelsea, je suis bien ici, il va falloir que j’aille chercher plus de minutes, que le coach m’en donne aussi. On est un peu dans la même situation que l’année dernière, mais je ne suis pas inquiet», a expliqué le buteur à Téléfoot, évoquant une discussion à venir. Et forcément, Lampard n'a pas échappé aux questions sur le rendement de son joueur. Et encore une fois, l'Anglais n'a pas manqué de faire l'éloge du champion du monde 2018. «Olivier Giroud est un grand professionnel, à l'entraînement, c'est un exemple pour ses coéquipiers. On peut voir à quel point il est professionnel et ses partenaires et moi le tenons en haute estime. Vous avez pu voir leur réaction sur son but. Il est si professionnel dans sa manière de s’entraîner et de faire attention à lui à son âge. La question de son avenir n'est pas nouvelle», a-t-il déclaré sur BT Sport.

«C'est un bon problème»

Quelques instants après avoir satisfait les diffuseurs anglais, Lampard est venu resservir le même discours en conférence de presse. L'occasion aussi pour lui de réaffirmer qu'il tient à lui. «Je pense vraiment qu’il s’améliore avec l’âge avant tout parce qu’il prend soin de lui. Il nous donne beaucoup. Je continue à dire qu’avec notre calendrier et la manière dont nous jouons, j’aurai besoin de tout le monde. Heureusement pour moi, il garde toujours la bonne attitude, même s’il ne joue pas régulièrement. Je sais que je peux toujours compter sur lui quand je le fais jouer, comme ce soir (mardi)».

Et en Angleterre, les médias, qui n'ont pas manqué de souligner la nouvelle réalisation décisive du Français, se demandent désormais si Giroud aura enfin le droit à plus de temps de jeu. «Il sait faire des choses comme il a fait ce soir, il est génial. Ce n'était pas juste son but quand il est entré, mais sa capacité à garder le ballon et son physique. J'ai un problème parce que Tammy (Abraham) joue bien actuellement et Olivier, depuis le restart, est incroyable. J'ai deux joueurs qui se battent pour un seul poste, mais c'est un bon problème». Alors qu'un départ semblait inéluctable, Olivier Giroud va-t-il encore une fois déjouer les pronostics ?