Mercato OM : le départ de Sampaoli met fin à 3 pistes

Cet été, les supporters attendent beaucoup de l'Olympique de Marseille sur le marché des transferts. Avec la deuxième place en Ligue 1 et donc la qualification pour la Ligue des champions, les Marseillais devront considérablement se renforcer pour tenter de briller et d'avoir un coup à jouer dans la compétition. Et pour ne plus se ridiculiser en C1 (l'OM a enchaîné 13 défaites consécutives en Ligue des champions, record de la compétition), Jorge Sampaoli attendait de vrais renforts notamment au milieu de terrain et en défense.

Mais contre toute attente, le technicien argentin a fini par faire ses valises estimant que l'OM n'avançait pas assez rapidement sur le mercato alors qu'il espérait avoir un effectif quasi au complet à la mi-juillet. «Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que celui des dirigeants. Il n'y a rien de mal à prétendre des choses différentes. L'important, c'est de rechercher l'excellence et de vouloir ce qu'il y a de mieux pour l'OM», avait-il lancé au moment de son départ. Mais depuis le début de l'été, l'OM essayait tant bien que mal de finaliser des recrues souhaitées par Sampaoli. Et son départ a bien tout chamboulé.

Déjà trois pistes abandonnées !

Selon les informations de La Provence, le départ surprise de Jorge Sampaoli et donc la nomination d'Igor Tudor au poste d'entraîneur a modifié totalement le mercato marseillais. Logique puisque l'entraîneur croate n'a pas du tout ciblé les mêmes profils que son prédécesseur et l'OM a donc enterré plusieurs pistes déjà. La première est celle menant à Riechedly Bazoer. En fin de contrat à Vitesse Arnhem, le polyvalent milieu de 25 ans qui avait déjà un accord contractuel selon la presse néerlandaise, n'entre plus du tout dans les plans des Olympiens.

Mais le Néerlandais n'est pas le seul. Longtemps, l'OM s'est montré intéressé par le profil de l'ex-Niçois Justin Kluivert. Avec l'arrivée de Tudor, la piste n'a pas été étudiée davantage tout comme celle menant au milieu de Palmeiras Danilo. Pablo Longoria avait d'ailleurs expliqué en conférence de presse que le changement d'entraîneur modifiait évidemment le recrutement. Mais alors que les supporters s'impatientent déjà, le départ de Sampaoli pourrait donc ralentir un peu plus le mercato marseillais.