L'Ajax prévient les courtisans de ses 3 joueurs sur le marché

Son nom fait un peu moins parler en ce moment, mais il y a encore quelques semaines, Donny van de Beek était régulièrement au cœur de l'actu des gazettes mercato. Plusieurs clubs étaient intéressés par ses services, à l'image du Real Madrid et de Manchester United. Pour les Merengues, c'était extrêmement bien parti selon la presse ibérique, qui le voyait déjà revêtir le maillot blanc et gambader sur la pelouse du Santiago Bernabéu la saison prochaine.

Le coronavirus a-t-il, comme dans d'autres dossiers, tout bouleversé ? On ne le sait pas vraiment, mais le club de la capitale espagnole semble avoir concentré ses efforts sur Eduardo Camavinga, et compte tenu de la situation liée à la crise du coronavirus, le nombre de recrues des Merengues sera logiquement peu élevé. Une chose est sûre cependant, son avenir ne devrait pas s'écrire à l'Ajax. De son côté, André Onana, le portier, est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs comme Chelsea, le FC Barcelone et le PSG, alors que Nicolas Tagliafico a été, selon nos informations, proposé au Paris Saint-Germain. Les trois sont sur le départ.

Il n'y aura pas de ristourne

C'est Edwin van der Sar, légendaire gardien néerlandais et directeur général des Amstellodamois, qui l'a fait savoir dans des propos relayés par AS. « Il n'y aura pas de transferts à 150 ou 200 millions d'euros, mais il y a encore des joueurs de l'Ajax qui ont une valeur très haute. Ils sont bien élevés, ils ont l'expérience de la gagne et connaissent l'Europe. L'an dernier, on a passé des accords oraux avec André Onana, Nicolas Tagliafico et Donny van de Beek pour qu'ils restent une saison supplémentaire. On leur a promis qu'ensuite, on les aiderait à faire un nouveau pas en avant dans leur carrière », a-t-il d'abord lancé, plaçant donc ces trois joueurs sur le marché.

« Rien n'a changé de ce côté, mais il n'y aura pas de réductions de 50%. Les clubs intéressés peuvent oublier les soldes », a-t-il ensuite prévenu. Les formations qui souhaitaient faire leurs courses à l'Ajax sont donc prévenues, elles ne pourront pas profiter du contexte actuel pour réaliser de bonnes affaires. Pour André Onana, on évoquait des montants avoisinant les 30 millions d'euros, alors que le milieu était estimé à 55 millions d'euros. L'écurie entraînée par Erik ten Hag compte donc bien encaisser de gros chèques cet été.