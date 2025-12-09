Real Madrid : Gonzalo Garcia a un sérieux prétendant

Alors que le prêt d’Endrick à l’OL n’est pas encore bouclé selon la presse espagnole, Gonzalo Garcia, qui doit aussi se contenter des miettes de Kylian Mbappé au Real Madrid, envisage un départ. C’est ce qu’explique El Desmarque ce mardi. Le média ibérique assure que l’attaquant va étudier toutes les possibilités cet hiver, en vue d’une participation à la Coupe du Monde 2026.

El Desmarque ajoute que le Real Betis Balompié est très intéressé par son profil. Ce n’est pas la première fois que les Andalous tâtent le terrain pour celui que l’on surnomme Golzalo. Mais le Betis va devoir convaincre le Real Madrid, qui n’est pas forcément pour son départ.