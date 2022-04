La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens revient ce lundi pour le 23e bilan de la saison. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et comme souvent, on retrouve Robert Lewandowski en tête. L'attaquant polonais aux 31 buts en 28 matches est pourtant resté muet contre Fribourg (4-1), mais conserve une grosse avance sur la concurrence.

Juste derrière, on retrouve Deniz Undav avec 25 buts en 32 matches. Le buteur allemand de l'Union Saint-Gilloise n'a pourtant pas marqué contre le Standard de Liège malgré la victoire des siens (3-1). L'écart avec Robert Lewandowski reste important. Le podium est complété par un Français. Auteur d'un doublé contre le Celta de Vigo (2-1) sur deux penalties, Karim Benzema consolide sa troisième place. Avec 24 buts en 26 matches, le buteur du Real Madrid poursuit sa belle remontée.

Darwin Núñez se replace

Michael Frey avec 22 buts en 32 matches échoue au pied du podium. Le buteur d'Antwerp est cependant resté muet samedi contre Louvain lors d'une victoire 1-0 des siens. Cinquième, Darwin Núñez remonte au classement. Le buteur de Benfica s'est distingué avec un but contre Braga malgré la défaite 3-2 vendredi dernier. Il affiche désormais 21 buts en 23 matches. C'est un peu mieux que Ciro Immobile qui arrive sixième avec 21 buts en 26 matches. Le buteur transalpin n'a pas marqué samedi dernier contre Sassuolo (2-1).

Dušan Vlahovic redescend à la septième place et n'a pas marqué hier contre l'Inter Milan lors d'une défaite 1-0. Son bilan reste intéressant avec 21 buts en 29 matches. De retour sur les terrains samedi dernier contre le Hertha Berlin (2-1), Patrik Schick n'a pas encore retrouvé le chemin des filets et reste bloqué à 20 buts en 21 matches. Neuvième, Sébastien Haller n'a pas marqué avec l'Ajax Amsterdam contre Groningue (3-1) et affiche 20 buts en 25 matches.

Aussi efficace, mais avec un temps de jeu plus important, Mohamed Salah n'a pas marqué contre Watford (2-0). L'Égyptien arrive à la dixième place. Aux portes du top 10, on retrouve Paul Onuachu (Genk) qui échoue avec 19 buts. Il devance d'une courte tête Wissam Ben Yedder (Monaco) et ses 18 réalisations. Jordan Siebatcheu (Young Boys), Martin Terrier (Stade Rennais), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) et Jelle Vossen (Zulte Waregem) suivent plus loin avec 17 réalisations. Christopher Nkunku (RB Leipzig), Tarik Tissoudali (La Gantoise), Luis Diaz (Porto/Liverpool) et Erling Haaland (Borussia Dortmund) ont inscrit 16 buts.

Le classement des tops buteurs européens

1) Robert Lewandowski (33 ans/Bayern Munich/Pologne) - 31 buts en 28 matches (2413 minutes)

2) Deniz Undav (25 ans/Union Saint-Gilloise/Allemagne) – 25 buts en 32 matches (2806 minutes)

3) Karim Benzema (34 ans/Real Madrid/France) - 24 buts en 26 matches (2154 minutes)

4) Michael Frey (27 ans/Antwerp/Suisse) - 22 buts en 32 matches (2433 minutes)

5) Darwin Núñez (22 ans/Benfica/Uruguay) - 21 buts en 23 matches (1599 minutes)

6) Ciro Immobile (32 ans/Lazio/Italie) - 21 buts en 26 matches (2266 minutes)

7) Dušan Vlahovic (22 ans/Fiorentina puis Juventus/Serbie) - 21 buts en 29 matches (2495 minutes)

8) Patrik Schick (26 ans/Bayer Leverkusen/Tchéquie) - 20 buts en 21 matches (1594 minutes)

9) Sébastien Haller (27 ans/Ajax Amsterdam/Côte d'Ivoire) - 20 buts en 25 matches (2124 minutes)

10) Mohamed Salah (29 ans/Liverpool/Égypte) - 20 buts en 28 matches (2332 minutes)