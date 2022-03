La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens revient ce lundi pour le 22e bilan de la saison. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et comme toujours le leader, c'est Robert Lewandowski. Le Polonais vient de passer la barre des 30 buts puisqu'il dispose désormais de 31 réalisations en 27 rencontres. Contre l'Union Berlin (4-0), il s'est offert un nouveau doublé. Cela lui permet de creuser le trou avec ses poursuivants.

Juste derrière lui, c'est Deniz Undav qui maintient l'écart. L'attaquant allemand livre une saison extraordinaire et se fraie une place parmi les meilleurs buteurs du continent. Vendredi dernier contre Oostende (1-1), il a de nouveau marqué et fait monter son très bon bilan à 25 buts en 31 matches. Le buteur de l'Union Saint-Gilloise est accompagné sur le podium par le Français Karim Benzema. Absent de la déroute 4-0 contre le FC Barcelone, il avait marqué lundi dernier un doublé contre Majorque. Cela a fait monter ses statistiques à 22 buts en 25 matches.

Les buteurs de Serie A en verve

C'est un peu mieux que Michael Frey qui suit à la quatrième place. Le buteur d'Antwerp est resté muet malgré la victoire 1-0 des siens contre Zulte Waregem. Conséquence, il est bloqué à 22 buts en 31 matches. Cinquième, Ciro Immobile suit avec 21 réalisations en 25 rencontres. Buteur contre Venise (1-0) en début de semaine, il est resté impuissant dans le derby lors de la lourde défaite 3-0 contre l'AS Roma. Au sixième rang, on retrouve un autre élément de Serie A puisque Dušan Vlahovic a marqué contre Salernitana (2-0) et dispose désormais de 21 buts en 28 matches.

Toujours blessé, le buteur tchèque Patrik Schick redescend dans ce classement. Le joueur de 26 ans qui compte 20 buts en 20 matches est blessé et n'a pas pu se produire avec le Bayer Leverkusen. Derrière lui, Darwin Núñez arrive huitième avec 20 buts en 22 matches et n'a pas joué avec Benfica lors de la victoire 2-1 contre Estoril. Sébastien Haller arrive au neuvième rang après un nouveau but lors de la victoire de l'Ajax Amsterdam contre le Feyenoord (3-2). Conséquence, il affiche 20 réalisations en 24 rencontres. Enfin, Mohamed Salah arrive dixième avec 20 buts en 27 matches mais n'a pas joué en Premier League puisque Liverpool se produisait hier en FA Cup.

Jordan Siebatcheu (Young Boys), Wissam Ben Yedder (Monaco) et Jelle Vossen (Zulte Waregem) échouent bien plus loin avec 17 réalisations. Paul Onuachu (Genk), Luis Diaz (Porto/Liverpool), Martin Terrier (Stade Rennais) et Erling Haaland (Borussia Dortmund) suivent avec 16 buts. Encore plus loin, on retrouve Anthony Modeste (Cologne), Karim Adeyemi (RB Salzbourg), Ricardo Horta (Braga), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Arthur Cabral (FC Bâle/Fiorentina), Nikola Storm (Malines), Tarik Tissoudali (La Gantoise), Kylian Mbappé (Paris SG), Tammy Abraham (AS Roma), Giovanni Simeone (Hellas Vérone), Ayoub El Kaabi (Hatayspor) et Ricardo Horta (Braga), tous crédités de 15 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens

1) Robert Lewandowski (33 ans/Bayern Munich/Pologne) - 31 buts en 27 matches (2351 minutes)

2) Deniz Undav (25 ans/Union Saint-Gilloise/Allemagne) – 25 buts en 31 matches (2716 minutes)

3) Karim Benzema (34 ans/Real Madrid/France) - 20 buts en 25 matches (2064 minutes)

4) Michael Frey (27 ans/Antwerp/Suisse) - 22 buts en 31 matches (2365 minutes)

5) Ciro Immobile (32 ans/Lazio/Italie) - 21 buts en 25 matches (2176 minutes)

6) Dušan Vlahovic (22 ans/Fiorentina puis Juventus/Serbie) - 21 buts en 28 matches (2405 minutes)

7) Patrik Schick (26 ans/Bayer Leverkusen/Tchéquie) - 20 buts en 20 matches (1569 minutes)

8) Darwin Núñez (22 ans/Benfica/Uruguay) - 20 buts en 22 matches (1555 minutes)

9) Sébastien Haller (27 ans/Ajax Amsterdam/Côte d'Ivoire) - 20 buts en 24 matches (2053 minutes)

10) Mohamed Salah (29 ans/Liverpool/Égypte) - 20 buts en 27 matches (2263 minutes)