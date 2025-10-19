Menu Rechercher
Serie A : la Lazio accroche l’Atalanta

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Ademola Lookman @Maxppp
Atalanta 0-0 Lazio

Ce dimanche, la Serie A nous offrait un choc avec un alléchant Atalanta-Lazio. En cas de victoire, les Bergamasques avaient l’opportunité de faire une grande opération en montant provisoirement à la 4e place. Et durant 90 minutes, les hommes d’Ivan Juric ont roulé sur les Laziales. Pourtant, cette rencontre a été d’une frustration offensive assez déconcertante pour les locaux.

Classement général Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
8 Logo Atalanta Atalanta 11 7 +6 2 5 0 11 5
9 Logo Sassuolo Sassuolo 10 7 0 3 1 3 8 8
10 Logo Cremonese Cremonese 9 6 -1 2 3 1 7 8
11 Logo Udinese Udinese 8 6 -3 2 2 2 6 9
12 Logo Lazio Lazio 8 7 +3 2 2 3 10 7
Voir le classement complet

Dominateur sans se procurer d’occasions réelles en première période, l’Atalanta a accéléré au retour des vestiaires. Finalement, Lookman (50e), Ahanor (61e), Krstovic (72e) et même Zappacosta ont tous raté des occasions plus nettes les unes que les autres. Finalement, les deux équipes se sont quittés sur un nul frustrant pour l’Atalanta qui reste huitième. De son côté, la Lazio stagne à la douzième place.

Pub. le - MAJ le
