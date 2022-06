Paulo Sousa n'est plus l'entraîneur de Flamengo

Arrivé sur le banc de Flamengo à la fin décembre 2021 après avoir quitté le banc de la Pologne, l'entraîneur portugais Paulo Sousa a été démis de ses fonctions par le conseil d'administration après six mois de poste. Son licenciement devrait coûter près de 7 millions d'euros au Mengão.

«Le Clube de Regatas do Flamengo informe que l'entraîneur Paulo Sousa et son équipe d'encadrement ne dirigent plus l'équipe professionnelle. L'activité de vendredi prochain (10) sera dirigée par Mario Jorge, entraîneur des moins de 20 ans», peut-on lire dans le court communiqué du club rouge-et-noir.