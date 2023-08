Bayern Munich - AS Monaco : les compositions officielles

La saison reprend ce week-end pour le Bayern Munich et Monaco, les deux formations s’affrontent donc pour leur dernier match amical de l’été. À l’Alpenbauer Sportpark d’Unterhaching en Bavière, le Bayern Munich mise sur un 4-3-3 avec Sven Ulreich dans les cages derrière Noussair Mazraoui, Benjamin Pavard, Kim Min-Jae et Alphonso Davies. Konrad Laimer est placé en tant que sentinelle auprès de Leon Goretzka et Jamal Musiala. Enfin, Serge Gnabry, Mathys Tel et Kingsley Coman constituent le trio d’attaque.

De son côté, l’AS Monaco s’articule en 3-4-2-1 où Philipp Köhn officie en tant que dernier rempart. Devant lui, Chrislain Matsima, Guillermo Maripan et Soungoutou Magassa constituent la charnière alors que Vanderson et Caio Henrique sont placés comme pistons. Youssouf Fofana et Mohamed Camara animent le double pivot. Seul en pointe, Wissam Ben Yedder est soutenu par Takumi Minamino et Aleksandr Golovin.

Les compositions

Bayern Munich : Ulreich - Mazraoui, Pavard, Kim, Davies - Goretzka, Laimer, Musiala - Gnabry, Tel, Coman

AS Monaco : Köhn - Matsima, Maripan, Magassa - Vanderson, Fofana, Camara, Henrique - Minamino, Golovin - Ben Yedder