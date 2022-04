Atlético : Diego Simeone répond à ses détracteurs

Depuis mardi soir et la défaite lors du quart de finale aller face à Manchester City, Diego Simeone et l'Atlético de Madrid sont au coeur des critiques. Après la rencontre, Pep Guardiola avait taillé le style des Colchoneros. Et il n'est pas le seul. Arrigo Sacchi a notamment déclaré : «au lieu de signer des joueurs et de dépenser autant d'argent, l'Atlético aurait dû acheter un jeu. Ils ont un catenaccio des années 60, une vieille idée. C'est quoi ce football ? Cela ne vous donne pas de joie même lorsque vous gagnez. Vous gagnez sans le mériter, seulement avec ruse. Je n'aime pas ça et ça m'étonne que les Espagnols, habitués à la beauté du football, l'acceptent»;

La suite après cette publicité

En conférence de presse ce vendredi, Diego Siemone a été invité à répondre à ses détracteurs. «Nous cherchons toujours à avancer, à nous améliorer, mais en nous basant sur ce que l'équipe a montré lors des derniers matchs. Nous espérons suivre cette ligne et pour cela nous avons besoin d'un engagement de chacun (...) Je l'ai déjà dit, je ne pense pas ce que les autres pensent. Chacun a ses pensées et tout est respectable. Nous continuons humblement à travailler et essayons de faire de notre mieux pour Atleti». La meilleure manière de répondre sera sur le terrain pour Simeone et ses hommes.