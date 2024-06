OM : qui est Ismaël Koné, la pépite canadienne en approche ?

Certains l’avaient découvert il y a deux semaines lors de France - Canada à Bordeaux. Habillé de son numéro 8, Ismaël Koné avait impressionné et fait vivre un calvaire à Eduardo Camavinga, jusqu’à sa sortie à la 84e minute. Imposant physiquement (il culmine à 1m88 et pèse 76 kg), dominant dans les duels, jamais encombré avec le ballon sous pression, capable d’attaquer les espaces, le Canadien avait rendu une copie sans bavure pour sa 17e sélection sous le maillot des Canucks. Ce soir-là, Koné était même très certainement le meilleur milieu de terrain présent sur la pelouse du Matmut Atlantique.

19 jours sont passés et ce match a très certainement conforté les dirigeants de l’OM à l’idée de signer le joueur de 22 ans. Car selon nos informations, un accord total est aujourd’hui proche d’être trouvé entre le club phocéen et le board des Hornets, alors que le joueur a lui déjà décliné des offres plus onéreuses de la Roma et de West Ham pour rallier la Canebière. Un geste qui traduit surtout une volonté de travailler sous les ordres du technicien italien Roberto De Zerbi, fidèle au double-pivot qui avait fait la force de ses équipes, à Sassuolo ou plus récemment à Brighton.

Un produit en-cours

Si certains fadas de l’OM préfèreront rester mesurés sur l’arrivée d’un joueur arrivant de Championship, encore marqués par le mariage raté avec Iliman Ndiaye cette saison, plusieurs signaux semblent tout de même indiquer qu’il s’agit là d’une bonne pioche. Cinquième joueur de champ le plus utilisé par Tom Cleverley à Watford l’an passé (2 811 minutes réparties sur 46 matches), le natif d’Abidjan a bouclé sa première saison complète en Europe, deux ans après avoir débarqué en provenance de l’Impact Montreal, au Canada. Surtout, il a montré avec sa sélection sa capacité à élever son niveau de jeu selon l’adversité, comme face à la France, ou encore l’Argentine vendredi dernier en Copa América (le Canada s’est finalement incliné 2-0).

Par le profil, Koné semble bien répondre au cahier des charges du milieu de terrain recherché par Roberto De Zerbi, à savoir un joueur versatile, fiable sous pression, capable de percuter et de casser des lignes par le dribble ou la passe, et impactant dans les deux surfaces (il a été décisif à 7 reprises cette saison en Championship). Néanmoins, à 22 ans, Koné reste forcément perfectible. S’il s’est souvent érigé comme un leader technique dans ses équipes, son côté nonchalant a parfois pu être pointé du doigt, et c’est certainement ce qui a encouragé son sélectionneur Jesse Marsch à le sortir à la pause face au Pérou, il y a deux jours, après un premier acte traversé la tête à l’envers. Sa capacité à performer dans un environnement aussi brûlant et explosif que le contexte marseillais reste aussi une inconnue à ce jour. Alors les prochains mois nous livreront quelques éléments de réponse…