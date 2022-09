La Liga va diligenter une enquête après les incidents racistes lors du derby madrilène

Les rencontres entre le Real et l'Atlético permettent bien souvent de voir des scènes spectaculaires. La dernière joute entre les deux rivaux et voisins, qui a eu lieu ce dimanche soir pour le compte de la 6ème journée de Liga, a malheureusement accouché d'une triste spectacle en tribune. Des chants racistes ont notamment été entendus du côté des supporters des Colchoneros avant et pendant la rencontre. De nombreux observateurs du championnat espagnol ont notamment dénoncé des propos très violents envers la star madrilène, Vinicius Junior.

La suite après cette publicité

Des supporters de l'Atlético ont notamment scandé : « Vinicius est un singe » comme on peut le voir sur certaines vidéos disponibles sur les réseaux sociaux. Et selon le journaliste de de la Cadena Cope, Isaac Fouto, la Liga ne compte pas laisser passer ces débordements aux abords et dans le Civitas Metropolitano. L'instance espagnole devrait compiler les différentes preuves audiovisuelles dans un rapport qui sera envoyé à la Commission anti-violence en charge de traiter les cas de discrimination quelles qu'elles soient. Affaire à suivre donc...