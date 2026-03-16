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Ligue des Champions

Real Madrid : Alvaro Arbeloa entretient le suspens pour Mbappé

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
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Touché au genou, Kylian Mbappé semble remis pour participer au huitième de finale retour de Ligue des Champions face à Manchester City. Mais après leur victoire 3-0 à l’aller, les Merengues ont-ils réellement besoin de faire jouer leur numéro 10 ? Interrogé en conférence de presse, Alvaro Arbeloa a confirmé que le Français était apte à jouer, mais n’a pas précisé s’il sera titulaire ou non.

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«Il est difficile d’imaginer qu’une équipe puisse être compétitive sans le meilleur joueur du monde. Mais cela en dit long sur la qualité de l’équipe. C’est Bellingham lui-même qui a souhaité rejoindre ses coéquipiers, mais il ne sera pas là demain. Je suis heureux de le voir se rapprocher de plus en plus. Il va devenir l’un des leaders et c’est important qu’il soit ici avec nous. Mbappé est déjà disponible. Vous verrez demain», a-t-il confié.

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Pub. le - MAJ le
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