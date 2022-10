Le PSG dénonce une manipulation du clan Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Depuis qu'un nouveau feuilleton agite le Paris Saint-Germain et sa star, Kylian Mbappé, ce mardi, à la suite des dernières révélations sur un départ du natif de Bondy dès le mercato hivernal, le monde du football est en ébullition. En effet, l'attaquant tricolore veut prendre ses distances avec le club de la capitale le plus rapidement possible. Son statut qui s'étiole et les promesses non-tenues lors de la précédente fenêtre des transferts seraient à l'origine de ses envies de quitter le navire parisien.

Et d'après les dernières informations de RMC Sport, les dirigeants du PSG se questionneraient sur les velléités de départ du Tricolore. Selon eux, il s'agirait d’un simple coup de pression du clan de Kylian Mbappé pour influencer, en interne, d'autres joueurs du club parisien. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, ne veut pas entendre parler d’un éventuel départ de sa star et se refuse donc d'alimenter la polémique naissante, à quelques heures de la réception de Benfica en Ligue des champions.

