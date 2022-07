PSG : Gianluigi Donnarumma est aux anges

Interrogé pour le site officiel du club de la capitale, Gianluigi Donnarumma (23 ans) s'est confié sur son état d'esprit, lui qui débutera la nouvelle saison avec le statut de numéro 1 dans les cages parisiennes. Boosté par cette confiance accordée, le dernier rempart de la Nazionale semble au mieux de sa forme avant de retrouver le FC Nantes dans le cadre du trophée des Champions qui se tiendra, ce dimanche à 20h, à Tel-Aviv.

«Je vais très bien, je me sens chez moi après cette année. Ça fait maintenant un an que je suis à Paris et j'ai de nombreux amis ici. Je vais très bien, le groupe m'a beaucoup aidé. Nous sommes tous très, très proches, alors ça aide forcément afin que je me sente vraiment chez moi. Ce club, c’est quelque chose d'incroyable que tu je ne peux même pas expliquer. C'est une famille pour moi. Je suis heureux d'être ici, j'espère rester ici le plus longtemps possible, pour écrire l'histoire de ce club. Je l'espère vraiment», a ainsi déclaré l'Italien.