Panathinaïkos-OM : les compositions probables

Ce soir, l’Olympique de Marseille et le football français jouent une partie de leur avenir européen. Le club phocéen est en effet en Grèce pour y affronter le Panathinaïkos, dans le cadre du match aller du troisième tour de qualification pour la Ligue des Champions. Une rencontre que les hommes de Marcelino ne doivent pas perdre afin de conserver toutes leurs chances en vue du match retour.

Car la France, actuelle 6e à l’indice UEFA, prie fort pour que ses clubs réalisent une grosse saison, histoire de ne pas se faire doubler par les Pays-Bas et perdre des tickets qualificatifs pour les prochaines coupes d’Europe. Pour réussir son pari, l’OM mise fort sur ses recrues estivales.

5 recrues alignées ?

En effet, pas moins de cinq renforts arrivés cet été devraient être alignés par Marcelino, dans un 4-4-2. Pau Lopez garderait les cages, avec, devant lui, un quatuor composé de Jonathan Clauss, Leonardo Balerdi, Samuel Gigot et Renan Lodi. Au milieu, Ismaïla Sarr et Azzedine Ounahi devraient animer les ailes, tandis que Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout sont attendus dans le coeur du jeu.

Côté attaque, Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye seront chargés de dynamiter les filets grecs. En face, c’est un 4-3-3 que devrait proposer le Panathinaïkos. Brignoli au but, avec J. Pérez, Jedvaj, Magnusson et Kotsiras en défense. Djuricic, R. Pérez et Vilhena composeraient l’entrejeu. Devant, Bernard, Sporar et Palacios tenteront de créer le danger chez les Marseillais. Rendez-vous à 20h pour le coup d’envoi.