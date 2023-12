OM-Rennes : les compositions probables

C’est un duel d’entraîneurs qui ont embarqué dans leurs navires en pleine saison pour le match de clôture de la 14e journée de Ligue 1. L’Olympique de Marseille de Gennaro Gattuso, qui a remplacé le limogé Marcelino fin septembre, reçoit au Vélodrome ce dimanche soir (20h45) le Stade Rennais de Julien Stéphan, arrivé après le départ inattendu de Bruno Genesio à la mi-novembre. Les trois points de la victoire sont une obligation pour les deux formations, voisines au classement, avant leur confrontation directe. Deux équipes aussi victorieuses en milieu de semaine dans leurs échéances respectives en Ligue Europa. Elles sont d’ailleurs assurées de disputer la phase finale de la deuxième Coupe d’Europe avant la sixième et dernière journée de la C3.

Néanmoins, la dynamique de la formation phocéenne n’est pas au point en Ligue 1 : en effet, elle n’a plus connu le goût de la victoire depuis quatre journées, avec une attaque en méforme (1 petite réalisation sur les 4 derniers matches). Un visage bien différent de celui montré en Europe avec un Pierre-Emerick Aubameyang étincelant, notamment contre l’Ajax avec un triplé jeudi dernier (victoire 4-3). De leur côté, les Rouge-et-Noir connaissent une réussite maximale sous la houlette de Stéphan fils, avec déjà deux succès en autant de rencontres entre le championnat et la Coupe d’Europe, avec une solidité défensive pourtant perdue à la fin du passage Genesio (13 buts encaissés sur les 9 dernières rencontres TCC).

Mandanda de retour à Marseille

Concernant les compositions, en débutant par les locaux, le technicien italien ne devrait pas déroger à son habituel 4-2-3-1. Pau Lopez serait le dernier rempart phocéen derrière la charnière centrale, composée de l’indéboulonnable Chancel Mbemba et de Samuel Gigot, préféré à Leonardo Balerdi en Ligue 1. Ils seraient accompagnés sur les couloirs par Jonathan Clauss et Amir Murillo. Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout, quant à eux, formeraient le double pivot qui protègerait l’arrière-garde marseillaise. Amine Harit accompagnerait Pierre-Emerick Aubameyang à la pointe de l’attaque tandis qu’Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr agiteraient les flancs du secteur offensif pour enfin s’illustrer en championnat.

Enfin, le onze de départ du coach breton devrait s’articuler en 3-4-3, un dispositif qui a réussi aux Rennais sur la dernière semaine. Steve Mandanda, annoncé malade samedi soir mais bien présent dans le groupe, serait finalement bien là dans ses buts ce dimanche soir. La défense tripartite serait composée de Christopher Wooh, Jeanuël Belocian et Arthur Theate. Benjamin Bourigeaud et Adrien Truffert seraient positionnés en pistons pour accompagner le milieu de terrain avec Nemanja Matic et Enzo Le Fée. Enfin, on aurait droit au trident offensif vainqueur de Reims le week-end dernier avec le meilleur buteur, Amine Gouiri (5 buts), aux côtés d’Arnaud Kalimuendo et Martin Terrier.