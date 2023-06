JT Foot Mercato : le futur de l’AC Milan se dessine

L’AC Milan va faire peau neuve

Saison blanche pour l’AC Milan après avoir pourtant performé la saison précédente, le club veut se relancer avec un effectif renouvelé ! Et les Rossoneri planifient un plan machiavélique en recrutant Romelu Lukaku qui avait pourtant assuré il y a peu qu’il souhaitait rester à l’Inter. Le club rival rêve d’une attaque athlétique et physique en associant Big Rom à Olivier Giroud et Rafael Leão d’après La Gazzetta Dello Sport. Il faudrait payer près de 40M€ pour s’offrir les services du Belge. Autre piste en attaque, le célèbre journal au papier rose indique que Milan veut s’offrir les services de Marcus Thuram, libre de tout contrat. Les Rossoneri proposent 4,5 millions d’euros par an à l’avant-centre français, de quoi se mettre en concurrence avec le PSG. Pour tous ces renforts, il faut d’abord vendre. Et bien Newcastle serait prêt à faire des folies pour Sandro Tonali. Les Magpies seraient prêts à dépenser 80M€ pour le milieu italien d’après La Gazzetta Dello Sport. Puis toujours selon le quotidien, Théo Hernandez est dans le viseur de Manchester United. Les Rossoneri ont fixé le prix du joueur à 60M€ et si cette offre arrive sur la table des dirigeants milanais, celle-ci sera étudiée.

La stratégie de Manchester United pour s’offrir Harry Kane

Il ne lui reste plus qu’un an de contrat à Harry Kane et l’on ne s’avance pas vraiment vers une prolongation. Les Spurs n’ont plus que deux options : le vendre cet été et récupérer une très belle somme, ou profiter de ses talents jusqu’au bout, quitte à le perdre gratuitement à l’été 2024. Manchester United va tout faire pour provoquer la première option. Tottenham réclame une modique somme de 200M€ pour le laisser partir, ça fait beaucoup pour un joueur proche en fin de contrat dans un an. Manchester United a donc décidé de changer de stratégie. D’après The Sun, la direction mancunienne a proposé à Harry Kane et son entourage de formuler une demande de transfert, la fameuse «transfer request». Un bras de fer se lancera entre le joueur et le club. MU serait alors en position de force et pourrait formuler une offre avoisinant les 100M€.

Les officiels du jour

Formé au Real Madrid et membre de l’équipe première à part entière depuis 2012, Nacho a prolongé son contrat d’une saison avec les Merengues. Il est lié au club de la capitale espagnole jusqu’en 2024. Et c’est fait, Milik quitte définitivement l’OM pour rejoindre la Juventus. L’attaquant fait l’objet d’un transfert de 6,3M€. Il a signé jusqu’en 2026. Southampton vient de dévoiler l’identité de son nouvel entraîneur. Il s’agit de Russell Martin. Ce dernier a signé jusqu’en 2026 avec le club anglais, qui vient d’être relégué en Championship. Enfin, l’Ajax a finalisé et officialisé le transfert de Benjamin Tahirović en provenance de l’AS Rome. Le milieu de terrain de 20 ans a signé un contrat de cinq ans avec le club néerlandais.