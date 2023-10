Barça : le vestiaire catalan est révolté contre la Fédération espagnole

La suite après cette publicité

Le Real Madrid a reçu une bonne nouvelle concernant son défenseur espagnol Nacho Fernandez ce lundi. En effet, la RFEF (Fédération Royale Espagnole de Football) a décidé de réduire la suspension écopée par l’international de la Roja (24 sélections, 1 but) à seulement deux rencontres, contre 3 au départ. Pour rappel, le joueur de 33 ans avait été l’auteur d’un tacle dangereux et non maîtrisé au niveau du rond central sur l’attaquant de Gérone Portu dans le temps additionnel de la seconde période (90+4e), laissant les siens à 10 contre 11 durant quelques instants de la victoire des siens en Catalogne (3-0). Une révision de cette décision peu appréciée chez l’éternel rival, le FC Barcelone. En effet, selon les dernières informations de Sport, le vestiaire catalan serait révolté par l’acceptation de l’appel du club madrilène par la commission de la haute instance du ballon ibérique.

Car oui, le numéro 6 merengue a déjà purgé un match de suspension lors du gros succès à domicile contre Osasuna (4-0) avant de terminer sa peine en ratant le déplacement à Séville (21.10) au retour de la trêve internationale. Il pourra néanmoins participer au Clasico face au Barça une semaine plus tard, pour le compte de la 11e journée de la Liga. Le quotidien catalan explique que les Blaugranas ne sont pas surpris par «le double critère que les arbitres utilisent avec le Barça et le Real Madrid», rappelant notamment l’appel rejeté après le rouge écopé par Robert Lewandowski (après deux jaunes) en milieu de saison passée, l’empêchant de participer à trois matches du FCB. Depuis le début de saison, avec un penalty non sifflé pour Ronald Araujo à Getafe (0-0) et un but refusé à Joao Felix sur la pelouse de Grenade début octobre (2-2), tous deux en toute fin de rencontre.