La presse européenne part en guerre contre le projet de Super League

L'Europe cartonne le projet de Super League

Depuis dimanche c'est la grosse affaire ! Le projet de Super League annoncé hier par douze clubs européens. Cela fait la Une de L'Équipe qui titre, presque ironiquement : « la guerre des riches » ! « Menés par la Juventus et le Real Madrid, douze grands clubs clubs européens se disent prêts à organiser leur propre Super Ligue continentale. Le PSG et le Bayern Munich restent pour l’instant fidèles à l’UEFA mais c’est un projet qui met l’Europe du football en émoi. » Et forcément, toute l’Europe du football réagit à cette annonce et cela fait grand bruit ! Notamment en Angleterre, où le Daily Mail placarde sur un fond noir, synonyme de deuil : « Le football est en guerre ! » De son côté, The Sun menace les six clubs anglais qui ont donné leur aval à ce nouveau format : « Nous allons vous bannir ! », tonne le tabloïd anglais ! « La Premier League, furieuse, n'approuvera pas le projet. Les "Six" sans vergogne doivent donc faire marche arrière ou partir », menace la plupart des journaux britannique. Pour The Guardian : « Le football est dans la tourmente, le projet de nouvelle Super Ligue est déjà condamné. L'UEFA et la Premier League sont en colère », résume le média.

L'Italie se désolidarise d'Agnelli, l'Espagne redoute une guerre

Et évidemment, cette annonce fait le tour d’Europe. Alors qu’Andrea Agnelli, le président de la Juve, est à l’origine de ce projet, l’Italie ne le soutient pas du tout ! Le journal turinois Tuttosport apostrophe directement le président bianconero et lui demande : « Mais vous êtes fous ? » Pour le quotidien : « La Super League tue le football. » De son côté, le Corriere dello Sport indique que « la Super League et l’UEFA partent en guerre. » « Une bataille juridique est prête contre les clubs voulant faire sécession. De lourdes représailles sont prévues », laisse craindre le quotidien. La Gazzetta dello Sport y va aussi de son tacle en faisant dans le jeu de mots : « Une Super Ligue ? Un Super non, oui ! » « Tout le monde est contre ce projet », résume le journal au papier rose. En Espagne aussi, cette nouvelle fait grand bruit et comme l’annonce de son côté Marca : « le football explose » après ce projet de réforme. Alors que pour AS : « la guerre ne fait que commencer » entre les clubs et les différentes instances du foot. Au Portugal, A Bola fait un peu plus dans la sobriété et indique dans son édition du jour que : « douze clubs annoncent la création d'une Super Ligue européenne. » Bref, ce projet va encore faire couler beaucoup d’encre dans les prochaines semaines…

Le Bayern Munich navigue à vue

On termine ce tour de la presse en Allemagne où rien ne va plus au Bayern Munich ! Samedi, Hans-Dieter Flick a annoncé qu’il voulait quitter le Bayern Munich à la fin de la saison. Après l’élimination contre le PSG en Ligue des Champions, l’entraîneur bavarois veut relever un nouveau défi mais cela ne passe pas en interne. Comme l’indique Bild dans son édition du jour : « Les dirigeants du Bayern s'en prennent à Flick », désormais. Le club a d’ailleurs réagi hier dans un communiqué : « Le FC Bayern désapprouve la communication unilatérale d'Hansi Flick et va, comme convenu, poursuivre les discussions après le match contre Mayence. » De son côté Kicker revient sur « l’affaire Flick ». Les raisons du départ de l’entraîneur et comment les champions d’Allemagne préparent sa succession. Ça s’annonce agité de l’autre côté du Rhin...