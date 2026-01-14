Sofiane Boufal rejoint le HAC

Comme révélé sur notre site, Sofiane Boufal fait son grand retour dans le championnat de France. En effet, le HAC a officialisé la signature du Marocain de 32 ans, qui était libre depuis la résiliation de son contrat à l’Union Saint-Gilloise.

«Un sacré coup ! Voilà ce que vient de réaliser le HAC en engageant un joueur dont le nom parle à tous les amateurs de football, de beau football : Sofiane Boufal est désormais Hacman ! Révélé au Angers SCO, passé par le LOSC, mais aussi par plusieurs clubs étrangers (Southampton, Celta Vigo, Al-Rayyan, Union Saint-Gilloise), ce joueur offensif, aux 46 sélections avec le Maroc (dont 7 titularisations lors de la Coupe du Monde 2022), possède une expérience qui sera particulièrement utile aux Ciel&Marine, notamment 99 matches de Ligue 1 et 11 de coupes européennes. A 32 ans, Sofiane Boufal est bien décidé à relever le défi havrais et à enthousiasmer le Stade Océane, lequel a grande hâte d’acclamer notre nouveau numéro 17 ! Bienvenue, Sofiane !»