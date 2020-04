Real Madrid : le plan pour conserver la pépite César Gelabert

Le Real Madrid possède dans ses catégories de jeunes plusieurs pépites qui pourraient lui assurer un bel avenir. César Gelabert (19 ans), champion d'Europe U17 avec la Roja en 2017 et lié à son club formateur jusqu'en 2021, en fait incontestablement partie et suscite l'intérêt de l'Olympique Lyonnais et du FC Barcelone. Le Real doit donc rester vigilant et a déjà tout prévu pour le faire grandir sur le plan sportif. Selon le quotidien As, les dirigeants madrilènes veulent lui faire suivre la même route prise par Martin Ødegaard, c'est-à-dire une prolongation de contrat puis un prêt pour engranger de l'expérience.

Le Norvégien a été prêté successivement à Heerenveen, au Vitesse Arnhem puis à la Real Sociedad. Ses bonnes performances devraient lui ouvrir les portes de l'équipe première du Real cet été. Un cheminement auquel n'a pas non plus échappé Federico Valverde. À l'issue de son prêt au Deportivo La Corogne (saison 2017/2018, ndlr), l'Uruguayen est revenu à la Casa Blanca et s'est fait une place dans l'effectif professionnel. César Gelabert sait donc à quoi s'en tenir.