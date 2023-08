Chelsea prépare un coup à 60 M€ pour le mini Messi

La suite après cette publicité

Chelsea a pris un nouveau départ. Depuis cet été, les Blues sont dirigés par Mauricio Pochettino. Un entraîneur qui doit remettre le club sur de bons rails après une première saison compliquée pour la nouvelle direction, qui n’avait pourtant pas lésiné sur les moyens avec plus de 600 millions d’euros dépensés pour les deux premiers mercatos. Pour ce troisième marché des transferts mené par les équipes de Todd Boehly, l’objectif prioritaire était de dégraisser car le vestiaire londonien était plein à craquer. Plusieurs joueurs dont Kai Havertz, Pierre-Emerick Aubameyang et bien d’autres sont déjà partis.

Romelu Lukaku devrait être le prochain. Le Belge se rapproche de l’AS Roma, où il retrouvera José Mourinho. Du côté des arrivées, les pensionnaires de Stamford Bridge ont flambé avec notamment les recrutements de Christopher Nkunku, Axel Disasi, Moisés Caicedo, Robert Sanchez, Roméo Lavia & co. Mais Pochettino veut encore un renfort supplémentaire. Le Telegraph explique qu’il a demandé à ses dirigeants d’investir pour lui offrir un nouveau joueur offensif, si possible prêt pour la Premier League, avant la clôture du mercato.

À lire

Chelsea veut jouer un très mauvais tour au FC Barcelone !

60 millions d’euros pour le "mini Messi"

Le média anglais cite les noms de Raphinha (FC Barcelone), d’Emile Smith-Rowe (Arsenal) et de Bradley Barcola (OL). Mais ces pistes ne sont pas évidentes. Le Telegraph a ajouté un quatrième nom : celui de Marcus Edwards. La publication britannique précise qu’il est suivi sans en dire bien plus. Une information confirmée ce mardi par Record, qui en dévoile un peu plus dans ses pages intérieures. Le journal portugais explique que pour le moment Chelsea n’a pas fait d’offre au Sporting CP pour son ailier. Mais son profil plaît beaucoup à Mauricio Pochettino.

La suite après cette publicité

Le coach argentin connaît très bien l’Anglais de 24 ans, qui était surnommé le "mini Messi", puisqu’ils ont collaboré à Tottenham. Une offensive est donc attendue d’ici la fin du marché pour le joueur sous contrat jusqu’en 2026. Mais il faudra mettre le paquet puisque sa clause libératoire atteint actuellement 60 M€. Le club portugais, qui n’a pas tenté de prolonger son joueur, ne devrait pas être un obstacle si une proposition jugée satisfaisante arrive. Et on peut compter sur Chelsea pour mettre le paquet si jamais Mauricio Pochettino exige cette recrue.