Bayern Munich : Hansi Flick encense Lucas Hernandez

Lors de la trêve internationale, Lucas Hernandez a retrouvé du rythme. Le latéral gauche a joué deux des trois rencontres des Bleus de quoi revenir en forme et avec de la confiance au Bayern Munich. Avec la suspension d’Alphonse Davies, le joueur de 25 ans devrait en profiter pour avoir un peu plus de temps de jeu cette saison.

Interrogé en conférence de presse sur la situation du Français au Bayern, son entraîneur Hansi Flick a été plutôt élogieux et a tenu à souligner le professionnalisme de son joueur. « Je n'ai pas encore dit que Lucas Hernandez jouerait à la place d'Alphonso Davies sur le côté gauche. Je suis conscient de ses bonnes statistiques et c'est une bonne chose. Lucas est un professionnel extraordinaire. Il est très apprécié au sein de l'équipe et du staff. Au Bayern, nous avons beaucoup de joueurs à différents postes. Ce n'est pas si facile d'être dans le onze de départ tout le temps. Mais Lucas Hernandez le fait plutôt bien et il est très concentré sur nos objectifs. Quand il joue, il se donne toujours à 100 % », a-t-il expliqué.