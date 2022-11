Barça : Robert Lewandowski promet de grandes choses

Récent récompensé de son Soulier d'Or (35 buts en Bundesliga la saison dernière), l'attaquant polonais du FC Barcelone a dévoilé ses ambitions avec le club catalan, assurant notamment que l'équipe jouerait « mieux » dans les mois à venir et demandant la patience de leurs supporters. S'il a évidemment admis les fautes de l'équipe en Ligue des Champions, le buteur de 34 ans a tout de même tenu à rassurer les fans, tout en plaçant quelques mots pour s'assurer de les charmer, sur comme en dehors du terrain.

La suite après cette publicité

« Je suis sûr que l'année prochaine sera très bonne. Maintenant, je sais pourquoi Barcelone est plus qu'un club et c'est très important. On est sur la bonne voie, ce qui s'est passé hier (mardi, contre Osasuna, 1-2) était bien, ce sont des matchs dans lesquels on montre notre envie de gagner », a-t-il déclaré. Pour conclure, l'ancien Bavarois a également déclaré que l'après-Mondial serait un grand défi, tant personnel que collectif, pour le FC Barcelone, dans l'optique de retrouver les sommets européens.