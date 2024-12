FC Barcelone : Hansi Flick a fait taire toutes les critiques

S’il était peut-être un poil excessif de parler de réelle crise, le FC Barcelone traversait tout de même une période délicate ces dernières semaines. Pourtant, très bien placés pour terminer parmi les huit premiers qualifiés d’office en Ligue des Champions, les Catalans ont néanmoins bien plus de difficultés à enchaîner les rencontres en Liga. Battus par la Real Sociedad (1-0), ils ont ensuite concédé un nul en fin de match sur la pelouse du Celta Vigo (2-2), avant que les supporters barcelonais commencent à pousser un coup de gueule suite à la défaite contre Las Palmas à domicile samedi dernier, signant un troisième match sans succès de suite (1-2). En déplacement dans les îles Baléares mardi soir pour affronter Majorque, lors de la 16e journée, le Barça se devait de se refaire une santé. Et grâce à une très belle prestation collective, Hansi Flick et son staff peuvent souffler. Le premier orage de la saison semble déjà être du passé.

Après la rencontre, Raphinha, l’un des protagonistes de la victoire du Barça à Majorque avec un doublé, a souligné l’importance de revenir sur le chemin de la victoire après trois crevaisons au micro de Movistar. « Nous connaissions l’importance de gagner à nouveau. Nous savions que lors des trois derniers matches de championnat, il manquait quelque chose pour gagner. Aujourd’hui, nous avons été bons. Je ne dirais pas que nous avons joué notre meilleur match, mais le plus important était de gagner et nous y sommes parvenus », a tenu à préciser l’attaquant brésilien. En effet, les Blaugrana avaient cruellement besoin d’envoyer un message ce mardi soir. Alors que le Real Madrid était revenu à un point de leurs rivaux catalans au classement, les troupes de Hansi Flick ne souhaitaient pas simplement gagner sur la pelouse du Stade Son Moix, mais aussi retrouver ses ingrédients de domination et de supériorité qu’elles avaient perdus courant novembre.

Hansi Flick dithyrambique

Comme il ne pouvait en être autrement, Hansi Flick s’est réjoui lors de la conférence de presse après le match contre Majorque. Après avoir retrouvé le chemin de la victoire en Liga, l’entraîneur du Barça a souhaité souligner le travail de tous ses joueurs, avec une mention spéciale pour Lamine Yamal : « c’était très important de gagner ce match. En première mi-temps, nous avons eu beaucoup d’occasions et nous avons pu marquer un ou deux buts supplémentaires. Ensuite, nous avons commis une erreur et cela nous a coûté 1-1. Nous sommes très heureux, nous avons mérité ces trois points, nous nous sommes créés des occasions et nous avons marqué. Comme je l’ai dit hier lors de la conférence de presse, nous sommes heureux que la merde de novembre soit terminée et que décembre commence maintenant », a-t-il déclaré. Après trois semaines d’absence en raison d’une blessure à la cheville, Lamine Yamal, avec une passe décisive, un penalty provoqué et des extérieurs du pied venus d’ailleurs est officiellement de retour et avec la manière, comme il l’a fait savoir : « c’était une victoire très importante après les deux défaites en Liga. C’était très important de gagner avec un résultat comme celui-là, et nous sommes très heureux. Ma cheville va très bien et je suis prêt à jouer autant de matchs que nécessaire. »

Si les cadres habituels Lamine Yamal, Raphinha ou encore Pedri ont carburé, deux autres joueurs ont joué un rôle de premier plan dans la rencontre, Ferran Torres et Frenkie de Jong, qui méritent également les éloges de l’ancien sélectionneur de l’Allemagne. « Aujourd’hui, il a réussi à marquer un but en première mi-temps. Il est très important, il peut générer beaucoup de choses pour l’équipe, nous connaissons sa qualité et nous avons besoin de lui. Mais il n’y a pas que lui qui a bien joué. Je parle toujours des défenseurs centraux, ce n’est pas toujours facile avec notre style de jeu, de Pedri au milieu de terrain, de Raphi, je suis aussi très heureux pour Ferran qui a marqué, Gavi a été super bon aujourd’hui. Éric (Garcia) est de retour et nous avons plus d’options de changements », a expliqué l’Allemand. En tout cas, le soleil semble, petit à petit, revenir dans le ciel de Barcelone. Une victoire Blaugrana qui permet au FCB de creuser l’écart sur le Real Madrid en tête du championnat. Les prochaines rencontres en Liga (Betis, Leganés et Atlético de Madrid) seront décisives pour officiellement terminer l’année civile en tête du classement et passer les fêtes de fin d’année avec le sourire.