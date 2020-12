José Mourinho adore Willian mais le trouve trop cher

Joueur de Chelsea de 2013 à 2020, Willian a fini par quitter les Blues et s'est engagé libre en faveur d'Arsenal l'été dernier. Un transfert qui permet au Brésilien de toucher 8 millions d'euros par an ! Trop pour les Spurs de Tottenham, selon José Mourinho, qui de 2013 à 2015 coachait Willian à Chelsea. Le technicien portugais a déclaré en conférence de presse que Tottenham ne peut pas rivaliser avec les salaires d'Arsenal pour des joueurs tels que Willian. Mourinho a remporté la Premier League avec Willian à Chelsea mais n'était pas intéressé l'attaquant brésilien cet été lorsqu'il a quitté Stamford Bridge et s'est engagé en faveur des Gunners.

«Nous n'avions pas d'argent pour Willian», a déclaré Mourinho. «Nous ne pouvons pas payer les salaires qu'ils touchent à Arsenal, donc je ne voulais pas perdre notre temps parce que nous ne pouvons pas payer ces salaires», a expliqué le coach de Tottenham, qui pourtant est en admiration devant l'attaquant de 32 ans, qu'il retrouvera dimanche, à l'occasion du derby du nord de Londres. ««Il est toujours dangereux, il est toujours l'un des meilleurs joueurs de la Premier League. En dehors de cela, c'est un bon ami. Je n'ai rien à cacher à ce sujet. Nous restons en contact, nous restons en contact, nous nous appelons. Nous nous souhaitons de bonnes choses. C'est mon ami et bien sûr c'est un très bon joueur».